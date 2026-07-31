"Plašākus iemeslus vaicājiet slimnīcai!" Atkāpjas Stradiņa slimnīcas Neatliekamās medicīnas centra vadītājs Fūrmanis
Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) Neatliekamās medicīnas centra vadītājs Roberts Fūrmanis atkāpies no amata.
Viņš par savu lēmumu paziņojis slimnīcas valdei, bet patlaban viņam ir darbnespējas lapa. Viņš arī norādīja, ka turpinās darbu slimnīcā.
Vaicāts par iemesliem šāda lēmuma pieņemšanai, Fūrmanis norādīja, ka plašākus iemeslus par viņa lēmumu atkāpties no amata var vaicāt slimnīcai.
Kā aģentūrai LETA skaidroja slimnīcas pārstāve Gunda Jauntēva, Stradiņa slimnīca neesot saņēmusi Fūrmaņa oficiālu iesniegumu par amata atstāšanu. Jauntēva norādīja, ka patlaban Fūrmanis atrodas prombūtnē, un visi ar darba tiesiskajām attiecībām saistītie jautājumi tiks risināti pēc viņa atgriešanās darbā. Līdz tam slimnīca nevar komentēt neoficiāli izskanējušu informāciju.
Fūrmanis šajā amatā bija kopš 2023. gada augusta. Viņš iepriekš vadījis Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Zemgales reģionālo centru, kā arī bija Latvijas Ārstu biedrības viceprezidents. Fūrmanis medicīnas jomā strādā vairāk nekā 20 gadus.
Fūrmanis ir arī viens no pieciem mediķiem, kuri tika apsūdzēti par kāda vīrieša piekaušanu darba kolēģu pasākumā 2014. gadā. Pirmās instances tiesa visus apsūdzētos attaisnoja, un Zemgales apgabaltiesa šo spriedumu atstāja negrozītu.