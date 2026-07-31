Jaunajā Imantas veloceliņā izveidojusies dziļa bedre
Jaunajā Imantas veloceliņā izveidojies izskalojums, liecina sociālajos tīklos publicētā informācija.
Attēlā, kas tiek izplatīts sociālajos medijos, redzama dziļa bedre un tajā iegruvis asfalts.
Kā aģentūra LETA uzzināja Rīgas domē, fotofiksācijā redzamais izskalojums ir saistīts ar apakšzemes komunikācijām, nevis veloceļa seguma izbūves defektiem. Ar šāda veida situācijām Ārtelpas un mobilitātes departaments saskaroties arī citos objektos.
Tiek noskaidroti bojājuma cēloņi - vai tas ir SIA "Rīgas ūdens" tīklu, vai lietus kanalizācijas sistēmas bojājums.
Pēc bojājuma novēršanas veloceļa segums tiks atjaunots.
Kā ziņots, jaunais veloceļš izbūvēts 7,3 kilometrus garā posmā no Slokas ielas un Kurzemes prospekta krustojuma Imantā līdz Nameja krastmalai Ķīpsalā.
Darbus veica piegādātāju apvienība "VIA un VIANOVA". Kopējā līgumsumma ir 13,2 miljoni eiro.