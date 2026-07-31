Pjotrs Šilo (foto: Valsts policija)
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Šodien 18:23
Pazudis kungs ļoti gados! Meklē 1938. gadā dzimušo Pjotru Šilo, kurš pameta ārstniecības iestādi Biķerniekos
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 1938. gadā dzimušo Pjotru Šilo, kurš šī gada 31. jūlijā ap pulksten 11.21 pameta ārstniecības iestādi Rīgā, Biķerniekos.
Pjotrs Šilo (foto: Valsts policija)
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 1938. gadā dzimušo Pjotru Šilo, kurš šī gada 31. jūlijā ap pulksten 11.21 pameta ārstniecības iestādi Rīgā, Biķerniekos.
Pjotrs Šilo (foto: Valsts policija)
Pazīmes: augums 170 cm, vīrietis bija ģērbies rozā krāsas kreklā ar garām piedurknēm, zaļas krāsas biksēs, melnas krāsas apavos un galvā bija bēšas krāsas salmu cepure.
Valsts policija aicina aplūkot personas attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot 67085980 vai 112, vai klātienē Valsts policijas iecirknī Rīgā, Klusā ielā 12, vai rakstot uz e-pastu rn.ziemeli@riga.vp.gov.lv.