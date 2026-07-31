Liepājā sāk kursēt jaunie elektroautobusi un stājas spēkā jaunais autobusu maršrutu tīkls
No 31. jūlija Liepājā darbu sāk jaunais sabiedriskā transporta pārvadātājs PS “Pilsētas pārvadājumi”, pilsētas ielās izbrauc pirmie mazās ietilpības elektroautobusi un stājas spēkā atjaunots maršrutu tīkls. Vienlaikus ieviestas laika biļetes ar trīs mēnešu pārejas periodu, biežāki reisi un mūsdienīgi digitālie risinājumi pasažieriem.
No piektdienas, 31. jūlija, Liepājas ielās pirmos reisus veiks jaunie mazas ietilpības elektroautobusi un darbu uzsāks autobusu pārvadātājs PS "Pilsētas pārvadājumi", kas saskaņā ar pašvaldības iepirkuma rezultātiem sabiedriskā transporta pakalpojumus pilsētā nodrošinās turpmākos desmit gadus.
Līdz ar jaunā līguma izpildes sākumu spēkā stāsies arī jaunais autobusu maršrutu tīkls un izmaiņas braukšanas biļešu klāstā. Pasažieriem pakāpeniski kļūs pieejami arī jauni lielas ietilpības autobusi, mūsdienīgi digitālie risinājumi un uzlabota pasažieru informēšanas sistēma.
No pieciem jaunajiem mazas ietilpības autobusiem viens jau būs noformēts Liepājas sabiedriskā transporta vizuālajā identitātē, savukārt četri autobusi sākotnēji kursēs baltā krāsā, un to vizuālais noformējums tiks pabeigts tuvākajā laikā. Visi lielās ietilpības autobusi jaunajā vizuālajā identitātē tika pārmarķēti savlaicīgi, tāpēc tie pilsētas ielās jau kursē pilnā noformējumā.
Attiecībā uz maršrutu izmaiņām – lielākajai daļai pasažieru ikdienas braucieni nemainīsies. Pilsētas pamatmaršrutos būtiski palielināts reisu skaits, nodrošinot biežāku satiksmi. Darba dienās 4. maršrutā reisu skaits pieaugs no 20 līdz 52, bet 10. maršrutā – no 24 līdz 70. Šo izmaiņu dēļ 4. un 10. maršruta autobusi turpmāk kursēs līdz Siena tirgum, bet 6. maršruta autobusi – līdz Klaipēdas ielai pie tirdzniecības centra "Baata". Savukārt līdzšinējā 12. maršruta vietā būs pieejams tiešais 25. vai 25A maršruts, kā arī citi maršruti ar biežākiem reisiem.
No 31. jūlija līdzšinējo viena brauciena biļeti aizstās laika biļete, bet 10 braucienu biļešu komplekta vietā būs pieejams 10 laika biļešu komplekts. Pasažieriem, kuri galamērķi sasniedz ar vienu autobusu vai tramvaju, brauciena princips nemainās – biļete tiek reģistrēta vienu reizi, uzsākot braucienu. Ja galamērķa sasniegšanai būs nepieciešams izmantot vairāk nekā vienu maršrutu, to varēs izdarīt ar vienu un to pašu laika biļeti, par pārsēšanos nemaksājot papildus.
Svarīgi atcerēties, ka laika biļetē noteiktās 40 minūtes nav visa brauciena ilguma ierobežojums. Tas ir laiks, kurā nepieciešamības gadījumā jāreģistrē nākamais brauciens. Pēc tam ceļu līdz galamērķim var turpināt arī tad, ja kopējais brauciens ilgst ilgāk par 40 minūtēm.
Plānojot braucienus, pasažieri aicināti izmantot arī digitālos maršrutu plānotājus – Google Maps, vietni marsruti.lv un mobilo lietotni "Liepājas pilsēta". Izvēloties galamērķi, šie rīki automātiski piedāvā piemērotākos maršrutus, tostarp nepieciešamās pārsēšanās.
Lai pāreja uz jaunajām biļetēm pasažieriem noritētu pēc iespējas vienkāršāk un vienlaikus būtu iespējams iegūt objektīvus datus par tās darbību praksē, pēc laika biļetes ieviešanas noteikts trīs mēnešu pārejas periods. Šajā periodā kontroles laikā pasažieriem tiks sniegtas konsultācijas un skaidrojums par jaunās sistēmas darbību, savukārt tiem, kuri satiksmes kavējumu vai citu neatkarīgu iemeslu dēļ pārsniegs laika biļetes derīguma termiņu, administratīvs sods netiks piemērots.
Vienlaikus pārejas periodā tiks analizēti laika biļešu lietošanas dati, pārsēšanās paradumi, braucienu ilgumi un situācijas, kurās 40 minūšu periods objektīvu iemeslu dēļ nav bijis pietiekams. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem un pasažieru pieredzi, nepieciešamības gadījumā tiks pilnveidota biļešu sistēma un kustības organizācija.
Pašvaldības aģentūra "Liepājas Sabiedriskais transports" arī turpmāk publicēs skaidrojošu informāciju un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, lai palīdzētu pasažieriem orientēties jaunajā sistēmā.