Bauskas novada ceļu un ielu uzturēšanā pirmajā pusgadā ieguldīti vairāk nekā 900 tūkstoši eiro
Bauskas novads pirmajā 2026. gada pusgadā ceļu un ielu uzturēšanā visās apvienībās ieguldījis vairākus simtus tūkstošu eiro, prioritāti piešķirot ziemas uzturēšanai, seguma bojājumu novēršanai un satiksmes drošības uzlabojumiem. Iedzīvotāji aicināti iepazīties ar pārskatu un pielikumos pieejamām detalizētām atskaitēm, kurās summas var tikt precizētas.
Kvalitatīvi ceļi un droša pārvietošanās ir būtisks pamats gan ikdienas ērtībām, gan novada attīstībai. Noslēdzoties 2026. gada pirmajam pusgadam, ir apkopota informācija par paveiktajiem ceļu un ielu uzturēšanas darbiem visās Bauskas novada apvienībās. Darbi veikti, izmantojot valsts mērķdotācijas, pašvaldības vispārējos ieņēmumus un tranzītielu uzturēšanas līdzekļus.
Aicinām iepazīties ar pārskatu par būtiskākajiem darbiem gada pirmajos sešos mēnešos katrā pārvaldē. Detalizētas atskaites ar visām pozīcijām pieejamas pielikumā. Izlietoto līdzekļu summas ir aptuvenas un var mainīties, jo no pakalpojuma sniedzējiem vēl nav saņemti visi akti un rēķini.
Bauskas apvienības pārvalde
Bauskas pilsētā un pieguļošajos pagastos pirmais pusgads bijis gana intensīvs - ceļu un ielu uzturēšanai izlietoti aptuveni 344 910 EUR. Gada sākumā lielākā daļa līdzekļu - vairāk nekā 208 000 EUR - novirzīti ziemas uzturēšanas darbiem, lai nodrošinātu caurbraucamus ceļus sarežģītos laikapstākļos.
Asfalta seguma bojājumu novēršanai izlietoti 26 921 EUR, grants seguma atputekļošanai – 12 903 EUR, ceļa klātnes vai nomaļu profilēšanai, seguma planēšanai vai līdzināšanai – 17 876 EUR, ielu uzkopšanai – 10 893 EUR.
Līdztekus ikdienas uzturēšanai, nozīmīgas investīcijas veiktas konkrētos posmos: izstrādāta būvniecības dokumentācija autoceļa "A7-Mūsas trase" seguma remontam, kurā ieguldīti 15 050 EUR, kā arī izstrādāta būvniecības dokumentācija Upes ielas (Bauskā) un Stūrīšu ielas (Ceraukstē) seguma atjaunošanai ar dubulto virsmas apstrādi par 8574 EUR. Tāpat pilsētā un pagastos strādāts, lai uzlabotu satiksmes organizāciju, uzstādot jaunas ceļazīmes un atjaunojot horizontālos apzīmējumus vairāk nekā 31 000 EUR vērtībā.
Iecavas apvienības pārvalde
Iecavas apvienības teritorijā pusgada laikā ielu un ceļu uzturēšanā ieguldīti aptuveni 268 349 EUR. Iedzīvotājiem pamanāmākais jaunums ir izbūvētais stāvlaukums Rīgas ielā 23A, kas izmaksāja 28 567 EUR.
Ziemas uzturēšanas darbiem Iecavas apvienībā izlietoti aptuveni 141 420 EUR, savukārt, iestājoties siltākam laikam, īpaša uzmanība pievērsta grants ceļu atputekļošanai, kam tērēti 34 711 EUR, un asfalta seguma bojājumu novēršanai – 39 381 EUR.
Rundāles apvienības pārvalde
Rundāles apvienībā ceļu uzturēšanā investēti aptuveni 105 059 EUR. Pabeigta autoceļa Bauska-Priedītes būvprojekta izstrāde par 12 581 EUR. Paralēli šiem darbiem veikta asfalta seguma bojājumu novēršana par 22 361 EUR un grants seguma bojājumu novēršana par 39 559 EUR, kā arī ceļa klātnes vai nomaļu profilēšana un seguma planēšana vai līdzināšana par 10 7846 EUR. Ziemas uzturēšanas darbiem Rundāles apvienībā iztērēti aptuveni 34 953 EUR, savukārt grants segumu atputekļošanai – 8942 EUR.
Vecumnieku apvienības pārvalde
Vecumnieku apvienības ceļu uzturēšanā pirmajā pusgadā ieguldīti aptuveni 186 351 EUR. Veikta ceļu planēšana par 20 254 EUR, seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana ar šķembu maisījumu par 21 274 EUR un bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju par 34 908 EUR.
Vecumniekos pabeigta Pludmales ielas seguma atjaunošana par 11 690 EUR, izmantojot vienkārtas virsmas apstrādi. Ziemas uzturēšana visos sešos apvienības pagastos kopumā izmaksājusi aptuveni 77 000 EUR.
Pašvaldība pateicas iedzīvotājiem par sapratni laikā, kad notiek aktīvi remontdarbi.