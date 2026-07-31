Uzņemšana turpinās: zināms, kurās Rīgas skolās vēl ir brīvas vietas 10. klasēs
Rīgas pašvaldības skolās 10. klasēs pašlaik ir pieejamas aptuveni 204 brīvas vietas. To skaits ir mainīgs, jo daļa skolēnu izlemj turpināt mācības citās izglītības iestādēs.
Pretendenti var pieteikties, iesniedzot iesniegumu klātienē izvēlētajā skolā vai nosūtot ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu uz skolas e-pasta adresi. Lai noskaidrotu aktuālo informāciju par brīvajām vietām, pašvaldība aicina sazināties ar attiecīgo skolu.
Brīvas vietas ir Rīgas 9.vidusskolā, Rīgas 13.vidusskolā, Rīgas 21. vidusskolā, Rīgas 25. vidusskolā, Rīgas 31. vidusskolā, Rīgas 33. vidusskolā, Rīgas 95. vidusskolā, Rīgas 96. vidusskolā, Rīgas Lietuviešu vidusskolā, Rīgas Rīnūžu vidusskolā, Rīgas Ukraiņu vidusskolā, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā, Rīgas Ostvalda vidusskolā, Rīgas 45. vidusskolas mūzikas virzienā, Rīgas 80.vidusskolā, Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā un Rīgas Imantas vidusskolā.
Par brīvām uzskata tās vietas, uz kurām elektroniskajā uzņemšanas sistēmā nav aktīvu pieteikumu. Uz brīvajām vietām var pieteikties pretendenti, kuri atbilst konkrētās skolas uzņemšanas prasībām.
Jaunu pieteikumu iesniegšana elektroniskajā uzņemšanas sistēmā ir noslēgusies. Ja iepriekš pieteikums sistēmā jau ir iesniegts, tas saglabājas aktīvs arī tad, ja pretendents piesakās uz brīvajām vietām. Arī pēc pieteikšanās uz brīvajām vietām pretendents var saņemt uzaicinājumu uz kādu no iepriekš elektroniski izvēlētajām skolām, ja tajā vēlāk atbrīvojas vieta.
Jāņem vērā, ka brīvo vietu skaits mainās, jo pieteikšanās notiek nepārtraukti. Patlaban notiek arī skolēnu pāreja starp skolām, kā rezultātā Rīgas pašvaldības skolās palielinās brīvo vietu skaits.