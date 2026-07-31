VIDEO: Liepājas lielākā stadiona zāliens ir salabots, bet līdz futbola spēlēm vēl ilgi jāgaida
Liepājas stadions "Daugava" atkal ir gatavs uzņemt sportistus – pēc "Prāta Vētras" koncerta atjaunots pasākuma laikā cietušais zāliens. Šo informāciju apstiprināja Liepājas Olimpiskā centra pārstāvis Mārtiņš Sīlis.
Sīlis norādīja, ka pilnīga sabojātā zāliena atjaunošana vēl ir procesā. Ir atjaunots apakšklājs un zāles segums, taču vēl jāgaida, kad zāle ieaugs. Jau ziņots, ka zāliena atjaunošana izmaksās aptuveni 16 000 eiro.
Pēc šīs informācijas var secināt, ka spēlēt stadionā šobrīd vēl nevar. To apliecina fakts, ka 2. augustā plānotā futbola spēle pret tukumniekiem no stadiona "Daugava" pārcelta uz Tukumu. Tikmēr liepājnieki sociālajos tīklos zina teikt, ka jāgaida aptuveni trīs nedēļas, līdz zāliens būs izmantojams. To labi ilustrē arī video, kas parāda zāliena pašreizējo stāvokli.
Arī gaidāmo spēļu kalendārs apstiprina, ka jāpaciešas. Pirmais mačs gaidāms vien 21. augustā, kad spēlēs Liepāja pret Grobiņu. Savukārt 29. augustā Liepāja stadionā "Daugava" plāno uzņemt Daugavpili.
Jau vēstīts, ka Liepājas stadionā notika grupas "Pirmās dienas tūres" noslēguma koncerts. Grupas menedžments uzsver, ka laika apstākļi koncerta konstrukciju būvēšanas un novākšanas laikā nebija labvēlīgi un stipro lietusgāžu dēļ bojāts stadiona zāliens skatuves pusē.
Izmaksas, kas saistītas ar zāliena atjaunošanu, iecerējis kompensēt grupas oficiālais tūres apdrošinātājs "Balcia". Prognozēts, ka darbus stadionā varēs paveikt tā, lai augusta beigās futbolisti varētu atgriezties stadiona "Daugava" laukumā.