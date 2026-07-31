Par 16 000 eiro atjaunots "Prāta Vētras" koncerta laikā sabojātais Liepājas stadiona zāliens
Liepājas stadions "Daugava" atkal ir gatavs uzņemt sportistus – pēc "Prāta Vētras" koncerta atjaunots pasākuma laikā cietušais zāliens. Šo informāciju apstiprināja Liepājas Olimpiskā centra pārstāvis Mārtiņš Sīlis.
Sīlis norādīja, ka pilnīga sabojātā zāliena atjaunošana vēl ir procesā. Ir atjaunots apakšklājs un zāles segums, taču vēl jāgaida, kad zāle ieaugs. Jau ziņots, ka zāliena atjaunošana izmaksās aptuveni 16 000 eiro.
Jau vēstīts, ka Liepājas stadionā notika grupas "Pirmās dienas tūres" noslēguma koncerts. Grupas menedžments uzsver, ka laika apstākļi koncerta konstrukciju būvēšanas un novākšanas laikā nebija labvēlīgi un stipro lietusgāžu dēļ bojāts stadiona zāliens skatuves pusē.
Izmaksas, kas saistītas ar zāliena atjaunošanu, iecerējis kompensēt grupas oficiālais tūres apdrošinātājs "Balcia". Prognozēts, ka darbus stadionā varēs paveikt tā, lai augusta beigās futbolisti varētu atgriezties stadiona "Daugava" laukumā.
"Prāta vētras" koncerts Liepājā
Skatītāju tūkstoši piepildīja Liepājas stadionu "Daugava", radot neaizmirstamus svētkus sev un mūziķiem.