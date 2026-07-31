Juglas ezerā ielaisti vairāk nekā 30 tūkstoši zandartu mazuļu
Piektdien, 31. jūlijā, Juglas ezerā notika kārtējā zivju resursu papildināšana. Ezerā mītošajai zivju saimei pievienojās 31 100 zandartu mazuļu.
“Juglas ezerā ielaistie vairāk nekā 30 tūkstoši zandartu mazuļu ir nozīmīgs ieguldījums zivju resursu atjaunošanā un ilgtspējīgā apsaimniekošanā. Zivju saimes atjaunošana nav tikai parāda atdošana videi, bet mums būtu jāpopularizē makšķerēšana kā veselībai draudzīga vaļasprieka veicināšana gan pieaugušo, gan bērnu un jauniešu vidū,” uzsver Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja Elīna Treija.
Zivju mazuļu ielaišanu organizēja Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departaments. Tos piegādāja no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta” BIOR” zivju audzētavas “Tome’’.
Mazo zandartu iegādi un ielaišanu departaments finansē no līdzekļiem, kas iegūti, iekasējot maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē.
Ielaižamo zivju konkrēto sugu un daudzumu departaments saskaņo ar Institūta “BIOR” Zivju resursu pētniecības departamentu, kura darbības mērķis ir zinātnisko pamatu veidošana Latvijas ūdeņos, Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un iekšējos ūdeņos esošo zivju ilgtspējīgai izmantošanai.