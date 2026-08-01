Cietsirdība - tas ir maigi teikts... veterinārārsts Tolpežņikovs izsakās par zoofilijas vājprātu Pierīgas stallī
Jūlija pirmajā pusē Latvijas sabiedrību satrieca fakts par konstatēto kādā Pierīgas stallī, kur vismaz piecus gadus regulāri notika zoofilijas gadījumi ar dzīvniekiem, tajā skaitā zirgiem, kas vēl arī tikuši filmēti. Tas raisījis diskusiju, ka Latvijas Republikas Krimināllikumā būtu jāiestrādā atsevišķs pants, kas šādas darbības kriminalizētu.
Vai mūsdienās bieži var konstatēt nežēlīgu un pat sadistisku izturēšanos pret mājdzīvniekiem un vai tiešām būtu nepieciešami papildinājumi Krimināllikumā, to jautājām veterinārārstam ar gandrīz pusgadsimta pieredzi Jurim Tolpežņikovam.
Sarunas sākumā vēlos precizēt, vai tiešām tu jau pusgadsimtu ārstē dzīvniekus, tajā skaitā zirgus?
Tā ir. Mana karjera sākās 1976. gadā, kopš pirmo reizi veicu patstāvīgu operāciju bez mentora klātbūtnes. Tolaik gan biju feldšeris, taču ļoti dedzīgs – nepārtraukti gribēju strādāt, meklēju, ko darīt. Atceros, pirmajā gadā man iedeva šprici, vakcīnu un sūtīja vakcinēt pret trakumsērgu visus miesta suņus. Tad vēl bija gadījums – teļam lauzta kāja, un, atceroties sava tēva kā ārsta pieredzi, ierosināju pašu spēkiem kāju amputēt. Neko daudz par šo operāciju nezināju, taču mums izdevās. Kā feldšeris strādāju īsu brīdi, apmēram pusgadu. Pēc tam iestājos akadēmijā.
Gadījums Pierīgas staļļos nav pirmais, kas saistībā ar nežēlību pret zirgiem satriecis Latvijas iedzīvotājus. Tu aktīvi piedalījies Astrīdas Bušmeisteres lietā, kur konfiscēja 28 badinātus zirgus.
Es vienmēr atceros to šausmīgo Bušmeisteres lietu. Domāju, ka tas bija viens no trakākajiem gadījumiem, kas Latvijā noticis ar zirgiem. Zirgu saimniece bija ļoti kareivīga, iestādēm bija bail uzņemties atbildību un aktīvi rīkoties; policija, šķiet, bija vāji apmācīta dzīvnieku aizsardzībā. Rezultātā vardarbība pret dzīvniekiem mijās ar vardarbību pret iesaistītajiem cilvēkiem. Mans galvenais darbs vienmēr ir bijis pasargāt dzīvnieku, nevis pazemot kādu cilvēku. Tās ir šausminošas situācijas, kur galvenais ir atrast pareizo ceļu, izvērtēt, kā rīkoties, un saglabāt vēsu prātu.
Kā tu skaidrotu to, kas notika pēdējā zināmajā gadījumā Pierīgas staļļos?
Šos gadījumus pat ir grūti nosaukt vārdā – var jau teikt, ka tā ir cietsirdīga izturēšanās, nežēlība pret dzīvniekiem. Tomēr šādos gadījumos trūkst vārdu, lai to kaut kā nosauktu. Ja skatāmies uz sabiedrību kopumā, tad pieņemšana vai nepieņemšana balstās uz to, kā mēs pārdzīvojam savas impulsus un kā spējam apvaldīt savas dziņas. Daļa cilvēku ar saviem tumšākajiem instinktiem lepojas, bet šādos gadījumos tā ir drausmīga rīcība, kas nav pieļaujama. Mums jāaizdomājas, ka ar dzīvniekiem tā rīkoties nedrīkst. Jārīkojas tā, kā vēlamies, lai izturētos pret mums.
Tagad norit diskusija par zoofilijas kriminalizēšanu. Kādas ir tavas domas, vai Krimināllikums būtu jāpapildina ar atsevišķu pantu, kas šo perversiju kriminalizē?
Uzskatu, ka Krimināllikuma papildināšana ir nepieciešama. Ir cilvēki, kuriem ir dažādas pieredzes vai instinkti, taču tie nav attaisnojami. Neapvaldītu tieksmju realizācija ir nopietns pārkāpums, un sabiedrība to nevar pieļaut. Attiecībā uz dzīvniekiem ir jāskatās, ko viņi vēlas vai nevēlas, un jābūt uzmanīgiem, jo viņi ir atkarīgi no mums un paši nevar aizstāvēties. Šāda rīcība lauž robežas, un tas noteikti ir bargi vērtējams un regulējams ar likumu.
Vai mūsdienās cietsirdība pret dzīvniekiem ir kaut nedaudz, bet samazinājusies? Kā mēs varam salīdzināt situāciju agrāk un tagad?
Vardarbība pret dzīvniekiem ir samazinājusies! Atšķirība starp to, kāda bija attieksme pret dzīvniekiem agrāk un kāda tā ir tagad, ir radikāla. Kad 1989. gadā ASV kaķim veicu injekciju tā, kā man bija mācīts, un pēc tam redzēju, kā to dara kolēģi Amerikā, man bija milzīgs šoks. Izrādījās, es kā ārsts varu izturēties un uzvesties ar daudz lielāku uzmanību un maigumu. Mūs akadēmijā mācīja pilnīgi citādi. Pret dzīvniekiem lietojām spēku un viltu. Dzīvnieki tika uzskatīti gandrīz vai tikai par objektiem, kurus vajag novaldīt, manipulēt – galvenais bija uzvarēt dzīvnieku kā tādu. Kad sāku strādāt ar zirgiem, tikai pamazām iemācījos, cik svarīgi ir uzmanīgi vērot dzīvnieka reakcijas un sadarboties ar viņu. Agrākos laikos liela daļa zirgu bija ļoti nepaklausīgi. Šķiet, tāpēc, ka pret viņiem izturējās kā pret zvēriem, taču, mainot attieksmi un pieradinot pie draudzīgākas, saprotošākas pieejas, arī viņu uzvedība mainās, viņi kļūst mierīgāki. Tas pats ir ar suņiem. Savas darbības sākumā es daudzus no viņiem uzskatīju par agresīviem un bīstamiem, taču ar laiku sapratu – ja saimnieks pret saviem suņiem izrāda rūpes, ir iejūtīgs un tos lolo, tie paši suņi kļūst par uzticīgiem draugiem. Tāpēc es droši varu apgalvot, ka mainījusies ir ne tikai mana kā veterinārārsta pieeja, bet pašā pamatā arī cilvēku attiecības ar dzīvniekiem. Pārsvarā tās ir pārdomātākas, cieņpilnākas.
Sarunas noslēgumā vēlējos jautāt, kā, tavuprāt, būtu bijis pareizi rīkoties Bauskas gadījumā, kad tika nošauti trīs suņi?
Šis ir ļoti sarežģīts un emocionāli smags jautājums. Katru reizi, kad rodas situācija, kur dzīvnieks apdraud cilvēku, pirmkārt, jācenšas iejusties apdraudētā cilvēka vietā. Lasot par to gadījumu, es mēģināju sevi iedomāties tās sievietes vietā, kuras pagalmā ienāca sveši suņi un uzvedās agresīvi, jo īpaši, ja mājās vēl ir mazi bērni. Tajā brīdī, kad cilvēks jūtas apdraudēts, visi likumi un ierobežojumi zaudē nozīmi – katrs rīkojas atšķirīgi. 1991. gadā, kad mācījos kādā zirgu klīnikā Dānijā, zirgs pēc anestēzijas bija sācis trakot, un ievārtījās – nespēja piecelties kājās. Man šķita, ka tur nepieciešama tūlītēja rīcība. Gribēju palīdzēt, lai viņš negūst kādu nopietnu traumu. Man ļoti skaidri un nepārprotami aizliedza pat tuvoties, jo tas būtu pārāk bīstami man pašam. Cilvēka veselību un dzīvību apdraudēt nedrīkst.
Atgriežoties pie notikušā Bauskas novadā, likums un veselais saprāts nosaka: cilvēks ir pilnībā atbildīgs par savu dzīvnieku. Un – ja kāds cilvēks patiesi jūtas apdraudēts, viņam ir tiesības aizstāvēties. Pēc notikušā ir viegli spriest, kā būtu vajadzējis darīt, taču brīdī, kad esi konkrētā situācijā, lēmums jāpieņem uzreiz, bieži vien bailēs vai pat afekta stāvoklī. Tāpēc nevienam nav tiesību šo lēmumu pēcāk nosodīt vai izvērtēt no malas. Tādās situācijās vispirms jādomā par cilvēka drošību, taču tikpat svarīgi ir parūpēties, lai dzīvnieki nenonāktu situācijā, kurā var apdraudēt citus. Suņu īpašniekiem ir jāuzņemas pilna atbildība par saviem dzīvniekiem.