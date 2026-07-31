Izmesti ceļamalā kā atkritumi. Pie populāra velomaršruta atrod jaundzimušus teliņus
Ar šokējošu atradumu pie Ārciema dalījusies iedzīvotāja Zane. Zaļā dzelzceļa velotūrisma maršruta malā atrasti divi jaundzimuši teliņi. Tie, pēc sievietes domām, tur nav nonākuši nejauši, bet gan apzināti atvesti un atstāti.
Par notikušo jau informēta Valsts policija.
"Facebook" publicētajā ierakstā Zane pauž neizpratni par cilvēku rīcību, norādot, ka šo maršrutu ik dienu izmanto velobraucēji, gājēji un ģimenes ar bērniem. "Grūti saprast, kā cilvēks var tik necienīgi izturēties pret dzīvniekiem un vienlaikus pret apkārtējiem cilvēkiem, kuri šeit atpūšas," pausts ierakstā.
Pagaidām nav zināms, kādos apstākļos teliņi gājuši bojā un kāpēc tie atstāti ceļmalā. Sociālajos tīklos izskan dažādi pieņēmumi, taču nevienu no tiem pagaidām nav apstiprinājušas atbildīgās iestādes. Ieraksta autore aicina atsaukties ikvienu, kurš šajā apkārtnē pamanījis aizdomīgu transportlīdzekli vai var sniegt informāciju par notikušo.
Tikmēr dzīvnieku aizsardzības organizācija "Zootēka", kas dalījusies ar iedzīvotājas Zanes vēstījumu, uzsver, ka šobrīd ir pāragri izdarīt secinājumus par notikušā apstākļiem, taču gadījums izgaismo plašāku problēmu. Organizācijas ieskatā sabiedrības uzmanību piesaista tie gadījumi, kas nonāk publiskajā telpā, kamēr daudzi citi dzīvnieku labturības jautājumi paliek nepamanīti. Vienlaikus "Zootēka" norāda, ka neatkarīgi no dzīvnieku bojāejas iemesla to atstāšana ceļmalā nav pieļaujama un aicina atbildīgās iestādes rūpīgi noskaidrot notikušā apstākļus.