VIDEO; FOTO: pat zemestrīce netraucē Latvijas ansamblim "Dzintariņš" izdejot 14 koncertus Taivānā
Latvijas tautas deju ansamblis "Dzintariņš" veiksmīgi noslēdz divu nedēļu koncertturneju Taivānā, kur prestižajā CIOFF Starptautiskajā bērnu folkloras un deju festivālā sniedza 14 koncertus, piedzīvoja zemestrīci un ieguva skatītāju un citu valstu delegāciju simpātijas.
Tautas deju ansambļa "Dzintariņš" dejotāji jau ir ceļā uz mājām no saulainās Taivānas, kur Jilanā (Yilan) piedalījās prestižajā CIOFF Starptautiskajā bērnu folkloras un deju festivālā, kas Taivānā norisinās kopš 1996. gada.
Šogad festivāla pasākumi notika uz divām skatuvēm, un tajā piedalījās dejotāji un mūziķi no Vācijas, ASV, Dienvidkorejas, Mongolijas, Japānas, Indijas, Trinidadas un Tobāgo, Slovākijas, Bulgārijas, Austrālijas, Meksikas un Filipīnām.
Latvijas deju ansamblis "Dzintariņš" izdejo 14 koncertus Taivānā
Latvijas tautas deju ansamblis "Dzintariņš" veiksmīgi noslēdz divu nedēļu koncertturneju Taivānā, kur prestižajā CIOFF Starptautiskajā bērnu folkloras un deju festivālā ...
Festivāls kopumā ilgst 44 dienas, bet TDA "Dzintariņš" dejotāji divu nedēļu laikā piedzīvoja neaizmirstamus iespaidus – dejoja koncertos, iepazina Taivānas kultūru, sniedza intervijas preses konferencē, kopā ar vietējo skolu bērniem kopīgi dejoja, kā arī baudīja atpūtas mirkļus pie okeāna. Ceļojuma laikā dejotāji sniedza 14 koncertus, uzstājoties kopā ar četru mūziķu dzīvo orķestri.
Kolektīva vadītāja Sanita Misika dalās iespaidos par Taivānu:
"Visvairāk pārsteidza fantastiskā viesmīlība un siltums, ar kādu bērni tika uzņemti un aprūpēti. Tik augsta līmeņa festivālu neesam piedzīvojuši pēdējo 20 gadu laikā kopš brauciena uz Meksiku, un tas pat pārspēj festivālus Francijā, kuros esam viesojušies. Bērni priecājās par brīvajiem brīžiem un atpūtu baseinos, taču pats svarīgākais – viņi ar lielu atbildību dejoja un koncertos izcili demonstrēja savas prasmes."
Runājot par lielo attālumu no mājām, Sanita uzsver, ka grupa jūtas pilnīgi droši, jo vislielāko pārliecību sniedza uzņemošo cilvēku rūpes un atbildība. Tas ir bērnu festivāls, kur drošība ir absolūta prioritāte – pat pieaugušais nevar atstāt grupu, neinformējot pavadoņus par došanās un atgriešanās laiku.
Pirms lielā brauciena deju kolektīvam bija iespēja tikties ar pieredzējušu ceļotāju, kurš iepazīstināja bērnus ar Taivānas tradīcijām un sniedza noderīgu informāciju par valsts kultūru, valūtu, ēdieniem un ikdienas paradumiem. Kolektīvs tika brīdināts arī par iespējamām nelielām zemestrīcēm, kas Taivānā ir samērā ierasta parādība.
Runājot par Taivānas virtuvi, jāteic, ka grupa tika lutināta ar gardumiem, kurus Latvijā ikdienā baudīt nākas reti – krabjiem, jūras ķemmītēm un jūras ežiem. Bērniem katru dienu bija pieejami svaigi augļi un saldējums, bet par lielāko favorītu kļuva sulīgie Taivānas mango.
Viena no festivāla tradīcijām ir nacionālais vakars, kurā katra valsts iepazīstina ar savu kultūru un virtuvi. "Dzintariņš" Latvijas vakaru pārstāvēja ar frikadeļu zupu un pankūkām. Divdesmit litru zupas katls tika izēsts līdz pēdējai karotei, savukārt pankūkas pazuda jau pirmajā pusstundā. To gatavošanā iesaistījās visi dejotāji, apliecinot, ka viņi ir ne tikai lieliski dejotāji, bet arī prasmīgi kulināri.
Jautāta par ceļojuma satraucošāko brīdi, Sanita Misika min zemestrīci. Pašu zemestrīci grupa praktiski neizjuta, taču satraukumu radīja mobilajos tālruņos saņemtie ārkārtas brīdinājumi. Zemestrīces stiprums sasniedza aptuveni 4,6 balles.
Uz Latviju dejotāji ved līdzi ne tikai saulainas atmiņas, bet arī Taivānas cilvēku sirsnību un viesmīlību. Protams, līdzi uz majām ņems arī saules siltumu, jo ceļojuma laikā gaisa temperatūra sasniedza +33 °C.
Ceļojumā iegūti arī jauni draugi no Japānas, Horvātijas, Slovākijas, Bulgārijas un Kazahstānas. Taivānas festivāls pulcē bērnu kolektīvus no valstīm, kurām bieži vien nav iespēju piedalīties līdzīga mēroga folkloras festivālos savās mājās, tāpēc šī tikšanās kļūst par īpašu starptautiskas draudzības un kultūras apmaiņas notikumu.
“Dzintariņa” dejotājiem ir savs vislabākais fanu pulciņš pasaulē – vecāki un ģimenes locekļi, kas vairāk nekā pusgadu palīdzēja gatavoties braucienam un sekoja līdzi katram mūsu deju solim!