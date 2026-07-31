Ziemeļu gulbji Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā.
Sabiedrība
Šodien 14:46
Augusta pirmā diena atnesīs daudz mākoņu, vietām līs
Piektdienas vakarā un naktī uz sestdienu daudzviet Latvijas centrālajā un austrumu daļā gaidāms īslaicīgs lietus, bet atsevišķos rajonos var dārdēt arī pērkons. Savukārt augusta pirmā dienā lielākoties būs mākoņaina.
Naktī negaiss lokāli izraisīs ļoti stipru lietu un lielas vēja brāzmas, iespējama krusa un vētra. Valstī kopumā vējš būs lēns, tas ļaus sabiezēt miglai, plašākā teritorijā migla veidosies Kurzemē. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +16..+19 grādiem, Kurzemē - līdz +13..+15 grādiem.
Augusta pirmajā dienā būs daudz mākoņu, vietām īslaicīgi līs. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +20..+25 grādiem.
Rīgā piektdienas vakarā iespējams pērkona negaiss, sestdienas rītā - migla, diena varētu paiet bez nokrišņiem. Pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +18 grādiem, pēcpusdienā tā pakāpsies līdz +24 grādiem.