Rīga ZOO turpmāk darbosies "Rīgas mežu" paspārnē. Vai apmeklētājiem gaidāmas kādas izmaiņas?
1. augustā noslēgsies “Rīgas meži” un “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” (Rīga ZOO) reorganizācija. Turpmāk Rīga ZOO darbosies kā "Rīgas mežu" struktūrvienība, saglabājot savu nosaukumu, zīmolu, komandu, profesionālo kompetenci un līdzšinējo darbības virzienu.
Reorganizācija īstenota, pamatojoties uz Rīgas domes lēmumu, lai stiprinātu kopējo kapacitāti, efektīvāk izmantotu resursus un veicinātu Rīgas valstspilsētas dabas teritoriju, īpaši kultūras un atpūtas parka “Mežaparks”, ilgtspējīgu attīstību. Apvienojot abu kapitālsabiedrību pieredzi un zināšanas, tiks radītas plašākas iespējas mežu, parku un zooloģiskā dārza pārvaldībai un izaugsmei. Tas ļaus mērķtiecīgāk īstenot dabas aizsardzības, sabiedrības izglītošanas un kvalitatīvas atpūtas iniciatīvas.
Apmeklētājiem, sadarbības partneriem un zooloģiskā dārza atbalstītājiem būtiskākais paliek nemainīgs - Rīga ZOO arī turpmāk būs vieta, kur profesionāļi rūpējas par dzīvnieku labturību, tiek īstenotas starptautiskas sugu saglabāšanas programmas, attīstīta vides izglītība un nodrošināta kvalitatīva atpūta ģimenēm un ikvienam interesentam. Zooloģiskā dārza ikdienas darbs turpināsies ierastajā ritmā, saglabājot līdzšinējo personālu, uzkrāto pieredzi un augstos profesionālos standartus.
Apvienošanās vienlaikus paver plašākas iespējas kopējai attīstībai. "Rīgas mežu" pieredze ilgtspējīgā dabas teritoriju apsaimniekošanā, infrastruktūras pilnveidošanā un vides izglītībā tiks papildināta ar Rīga ZOO zināšanām un pieredzi dzīvnieku aprūpē, sugu saglabāšanā un sabiedrības izglītošanā. Šī kompetenču apvienošana ļaus efektīvāk īstenot ilgtermiņa projektus, pilnveidot apmeklētāju pieredzi, attīstīt mūsdienīgu infrastruktūru un vēl vairāk stiprināt dabas aizsardzības iniciatīvas.
"Rīgas meži" turpinās veidot Rīga ZOO par vienu no vadošajiem zooloģiskajiem dārziem Baltijā, īstenojot mūsdienīgas dzīvnieku ekspozīcijas, pilnveidojot infrastruktūru, paplašinot vides izglītības iespējas un stiprinot zoodārza ieguldījumu starptautiskajās dabas aizsardzības un sugu saglabāšanas programmās.