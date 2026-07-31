VIDEO: ietriecas barjerā un metas bēgt: Dzirciemā policijai nākas ķert iereibušu autovadītāju
26. jūlija naktī Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas darbinieki devās izsaukumā uz Dzirciemu – tur kāds iereibis autovadītājs ar Volvo markas spēkratu bija ietriecies barjerā un centās pamest notikuma vietu.
Ierodoties adresē, notikuma aculiecinieki norādīja uz transportlīdzekļa vadītāju, kurš iebēga daudzdzīvokļu namu pagalmā. Pēc neilga brīža bēgošais vīrietis tika panākts un viņam dots rīkojums apstāties un doties uz policijas operatīvo transportlīdzekli, taču persona vairākkārt atteicās šo prasību izpildīt.
Vienlaikus uz notikuma vietu tika piesaistīta papildu pašvaldības policijas ekipāža, un uzreiz pēc tās ierašanās likumpārkāpējs tika aizturēts. Pašvaldības policisti vīrieti nogādāja operatīvajā transportlīdzeklī, no kura viņš patvaļīgi centās izkļūt un atkārtoti bēgt, taču nesekmīgi.
Ņemot vērā notikušo, tika piesaistīta Valsts policija, kas pārņēma darbu turpmāko procesuālo darbību veikšanai.
Tā kā vīrietis vairākkārt nepakļāvās policijas darbinieku likumīgajām prasībām, Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijā uzsākts administratīvā pārkāpuma process.