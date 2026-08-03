Dobeles Valsts ģimnāziju turpmāk vadīs Ilze Lesiņa
2026. gada 30. jūlija Dobeles novada domes sēdē deputāti Dobeles Valsts ģimnāzijas direktores amatā apstiprināja Ilzi Lesiņu.
Līdz šim Ilze Lesiņa pildīja Dobeles Valsts ģimnāzijas direktora vietnieces un pedagoga pienākumus. Šī pieredze viņai ir devusi dziļu izpratni par ģimnāzijas ikdienas darbu, tās attīstības iespējām un izglītības lomu kopumā. Profesionālā pieredze, zināšanas un redzējums par ģimnāzijas nākotni ir gan motivācija, gan nozīmīgs pamats, lai viņa turpmāk sekmīgi vadītu ģimnāziju un veicinātu tās izaugsmi.
Ilze Lesiņa norāda:
“Ģimnāzija man nav tikai darbavieta – tā ir vide, kurā esmu profesionāli augusi, kopā ar kolēģiem veidojusi sadarbību un ik dienu strādājusi, lai skolēniem nodrošinātu kvalitatīvu, mūsdienīgu un uz izaugsmi vērstu izglītību. Strādājot par direktora vietnieci un skolotāju, esmu guvusi visaptverošu izpratni par izglītības iestādes darbu – no mācību procesa organizēšanas un personāla profesionālās pilnveides līdz stratēģiskajai plānošanai, mācību procesa pārraudzībai un sadarbībai ar skolēniem, pedagogiem, vecākiem un citiem partneriem.”
Jaunieceltā direktore ir pārliecināta, ka spēcīgas izglītības iestādes pamatā ir profesionāla komanda, kopīgas vērtības un mērķtiecīga sadarbība, lai skolēniem nodrošinātu iespējami labāko mācīšanās pieredzi. Viņas ieskatā izglītības kvalitāti nosaka ne tikai skolēnu sasniegumi, bet arī attiecības, savstarpēja uzticēšanās un kopīgi veidota izglītības iestādes kultūra.
“Ģimnāziju redzu kā mūsdienīgu, atvērtu un uz attīstību orientētu izglītības iestādi, kas saglabā savas tradīcijas, vienlaikus ieviešot inovācijas, kas veicina tās konkurētspēju. Ģimnāzijas turpmākā attīstība, manuprāt, balstāma vairākos virzienos: augsti mācību sasniegumi, uz skolēnu centrēta pieeja, profesionāla un saliedēta komanda, droša un iekļaujoša vide, kā arī sadarbība ar vecākiem, augstskolām, uzņēmējiem un vietējo kopienu,” savu motivāciju, stājoties direktores amatā, pamato Ilze Lesiņa.
Ilze Lesiņa ir arī Dobeles novada domes deputāte.
Informāciju sagatavoja: Dobeles novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļa