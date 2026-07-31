Pašvaldība aicina iedzīvotājus sakopt savus pagrabus, lai vajadzības gadījumā spētu izglābt dzīvību
Saņemot šūnu apraides oranžo brīdinājumu par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu viena no pirmajām un pieejamākajām vietām, kur patverties, ir savas dzīvojamās mājas pagrabs. Dobeles novada pašvaldība aicina ikvienu iedzīvotāju jau tagad apsekot un sakārtot savas pagrabtelpas, lai vajadzības gadījumā tās spētu izglābt dzīvību.
Pirmie soļi: atbrīvošanās no liekā
Vispirms pagrabi ir jāatbrīvo no gadiem uzkrātām un nevajadzīgām lietām. Pagrabs nedrīkst kalpot kā noliktava mantām, kuras žēl izmest. Šīs lietas ne tikai aizņem vietu, bet krīzes brīdī var radīt papildu apdraudējumu – traucēt kustību vai pat izraisīt traumas un ugunsbīstamību.
Pagrabi, kurus var izmantot par patveršanās vietām:
Pagraba piemērotību patveršanās vietu minimālajām vajadzībām vislabāk nodrošina ēkas, kas būvētas no dzelzsbetona, blokiem vai ķieģeļiem.
Pielāgojams ir pagrabs pazemes stāvā vai pazemes stāva līmenī, vēlams bez lieliem logiem, vārtiem. Ja tomēr no tā nevar izvairīties, atvērumus var aizpildīt ar iepriekš sagatavotiem smilšu maisiem, betona blokiem utml.
Drošai patveršanās vietai ir vēlamas vismaz divas izejas. Tas garantē, ka viena ceļa bloķēšanas gadījumā būs iespējams izglābties pa otru. Par otro izeju var kalpot ne tikai durvis, bet jebkurš cits atvērums – piemēram, funkcionāls logs vai lūka. Mazas ietilpības patveršanās vietai var būt arī viena izeja.
Pagrabi, kuri patveršanās vietai nav piemēroti:
Pašvaldība vērš uzmanību, ka ne katra pazemes telpa ir izmantojama kā patvērums. Telpas nav piemērotas, ja tajās konstatētas šādas problēmas:
- mitrums un gruntsūdeņi: pagrabi, kuros uzkrājas ūdens, nav derīgi ilgstošai palikšanai. Tur vispirms jārisina hidroizolācijas vai ūdens novadīšanas jautājumi.
- pilsētas ārējie maģistrālie inženiertīkli: telpas nedrīkst šķērsot ārējie maģistrālie siltumapgādes, ūdensvada vai elektroapgādes tīkli, jo to bojājumi krīzes brīdī ir bīstami dzīvībai.
Ēkas iekšējo komunikāciju ievadmezglus ieteicams aprīkot ar noslēgkrāniem.
- bīstamas vielas: pagrabos kategoriski aizliegts glabāt ķīmiskas, uzliesmojošas vai sprādzienbīstamas vielas.
Pašvaldība aicina katru mājas saimnieku un daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus būt atbildīgiem un veikt pagrabu revīziju jau šodien. Ikviens savlaicīgi veikts sagatavošanās darbs var būt izšķirošs ārkārtas situācijā.