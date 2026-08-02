"Waze" vai "Google Maps"? Kā izvēlēties piemērotāko navigācijas lietotni savam braucienam
Navigācijas lietotnes daudziem autovadītājiem kļuvušas par neatņemamu ikdienas palīgu, dodoties ceļā. Tās palīdz atrast īsāko maršrutu, izvairīties no sastrēgumiem un nokļūt galamērķī arī svešās vietās. Vienas no populārākajām ir "Waze" un "Google Maps", taču katrai no tām ir savas priekšrocības un trūkumi.
Lai gan abas navigācijas lietotnes izmanto GPS un satiksmes datus, to darbības principi atšķiras. "Waze" lielā mērā balstās uz pašu lietotāju sniegto informāciju, savukārt "Google Maps" plašāk apkopo datus par satiksmi un apkārtējo infrastruktūru.
Kuru lietotni izvēlēties? Atbilde nav viennozīmīga. Viss atkarīgs no tā, kur un kā plāno braukt.
Ikdienā braucot pa Latviju, daudzi autovadītāji izvēlas "Waze"
Ja ikdienā pārvietojies pa Latvijas ceļiem, "Waze" ir viena no labākajām izvēlēm. Lietotne balstās uz aktīvu lietotāju kopienu, kas reāllaikā ziņo par negadījumiem, sastrēgumiem, remontdarbiem, uz ceļa esošiem šķēršļiem un citām situācijām. Tas nozīmē, ka informācija bieži tiek atjaunota dažu minūšu laikā.
Tieši šī kopienas iesaiste ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc "Waze" ieguvis tik lielu popularitāti Latvijā. Autovadītāji palīdz viens otram, brīdinot par satiksmes izmaiņām, un lietotne operatīvi pārrēķina maršrutu, ja ziņots par sastrēgumu vai negadījumu.
Tomēr jāatceras, ka "Waze" kā servisa kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no citu lietotāju aktivitātes. Mazāk apdzīvotās vietās vai ārvalstīs, kur lietotni izmanto mazāk cilvēku, informācija var nebūt tik precīza vai aktuāla.
Ceļojot pa Eiropu, "Google Maps" būs labāka izvēle
Plānojot atvaļinājumu ārvalstīs, "Google Maps" bieži būs labāka izvēle, ja braucienu vēlies veikt ar auto. Papildus navigācijai lietotne ļauj apskatīt restorānu, viesnīcu un tūrisma objektu vērtējumus, darba laikus, fotogrāfijas un citu noderīgu informāciju, kas ceļojuma laikā var ietaupīt daudz laika.
Vēl viens pluss ir iespēja iepriekš lejupielādēt kartes un izmantot tās bez interneta pieslēguma. Tas īpaši noder vietās ar sliktu mobilo sakaru pārklājumu vai valstīs, kur interneta pakalpojumi ir dārgi.
Arī sabiedriskā transporta izmantotājiem "Google Maps" nereti ir ērtāks risinājums. Daudzās Eiropas pilsētās lietotne parāda autobusu, tramvaju un vilcienu kustības laikus, palīdzot vieglāk plānot pārvietošanos.
Navigācijas lietotnes ne vienmēr izvēlas labāko maršrutu
Gan "Waze", gan "Google Maps" izmanto sarežģītus algoritmus, lai aprēķinātu iespējami ātrāko ceļu, taču tās nespēj paredzēt pilnīgi visas situācijas. Pēkšņi satiksmes negadījumi, īslaicīgi remontdarbi vai negaidīti sastrēgumi var rasties ātrāk, nekā sistēmas pagūst tos ņemt vērā.
Reizēm navigācijas serviss cenšas ietaupīt braucējam dažas minūtes, novirzot pa šaurām ielām vai mazākas nozīmes ceļiem. Tas var būt labs risinājums vietējiem iedzīvotājiem, taču cilvēkam, kurš konkrēto apkārtni nepazīst, šāds maršruts ne vienmēr būs ērtākais vai drošākais. Tieši tāpēc eksperti iesaka navigācijas lietotnes uztvert kā palīgu, nevis akli uzticēties tām.
Neignorē ceļa zīmes
Lai cik gudras būtu navigācijas lietotnes, tās nevar aizstāt ceļu satiksmes noteikumus. Kartes tiek regulāri atjaunotas, tomēr ne visas izmaiņas tajās parādās uzreiz. Pagaidu satiksmes organizācija, remontdarbi vai slēgti ceļa posmi dažkārt lietotnē parādās tikai pēc kāda laika.
Autobraucējiem jāatceras, ka galvenais informācijas avots vienmēr ir ceļa zīmes un satiksmes organizācija uz vietas. Ja navigācija iesaka nogriezties pa ceļu, kurā iebraukt aizliegts, vai ignorēt pagaidu ierobežojumus, jāvadās pēc ceļa zīmēm.
Drošas braukšanas speciālisti uzsver, ka tehnoloģijas ir lielisks palīgs, taču tās ne vienmēr sniedz labākos ieteikumus. Jo īpaši nepazīstamās vietās ir svarīgi nepaļauties tikai uz ekrānā redzamo maršrutu, bet sekot līdzi arī apkārtējai situācijai.