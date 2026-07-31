Ķengaragā vienā Daugavas posmā aizliegts peldēties
Ķengaragā aizliegts peldēties Daugavā iepretim Latgales ielai 320, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Kā informēja pašvaldībā, Mājokļu un vides departaments organizē peldūdens kvalitātes monitoringu 20 iedzīvotāju iecienītās, oficiāli neapstiprinātās peldēšanās vietās Rīgā.
No tām 17 vietās peldūdens analīžu mikrobioloģiskie rādītāji ir labi, bet trijās - pasliktināti.
Nav ieteicams peldēties Buļļupē pie Birzes ielas un Daugavā pretī Latgales ielai 324 D. Savukārt peldēties aizliegts Daugavā pretī Latgales ielai 320.
Pamatojoties uz pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" ņemto peldūdens paraugu analīžu rezultātiem, galvaspilsētas deviņās oficiālajās peldvietās Vakarbuļlos, Daugavgrīvā, Vecāķos, Bābelītī, Lucavsalā, Lucavsalas līcī, Rumbulā un Ķīpsalā, kā arī Bolderājas karjerā ūdens kvalitāte atbilst higiēnas prasībām un minētajās peldvietās ir atļauts peldēties.