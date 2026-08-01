Saldus mērs Māris Zusts par neesošo kultūras namu, skolu slēgšanu un veselības sistēmu
Lai gan jaunais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modelis Saldus novadam dotu dažus simtus tūkstošu eiro papildu ieņēmumu gadā, Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts (LZP) intervijā aģentūrai LETA uzsver, ka uz reformu jāraugās no visu Latvijas pašvaldību, nevis tikai sava novada skatpunkta.
Viņaprāt, politisku kompromisu iespējams panākt, fondā iepludinot papildu līdzekļus un vienlaikus ieviešot jaunus to sadales principus. Pretējā gadījumā nākotnē ar finansiālām grūtībām varētu saskarties ievērojami vairāk pašvaldību nekā pašlaik.
Daļa Saldus iedzīvotāju iebilda pret bijušā Saldus kultūras nama demontāžu un Katastrofu pārvaldības centra būvniecību tā vietā. Cik tālu šis process ir?
Demontāža ir beigusies. Ēka ir nojaukta, gruži savākti un jau 2027. gada beigās plānots pabeigt Katastrofu pārvaldības centra būvniecību. Šajā vietā būs jauns un iedzīvotāju drošībai svarīgs objekts.
Vai esat apmierināts, ka esat atbrīvojušies no vienas degradētas būves, kuras demontāža pašvaldībai pašai varētu maksāt dārgi?
Mums tas maksātu 150 000 eiro. Es esmu laimīgs par to, ka šobrīd beidzot reāli ir sakustējusies Katastrofu centra būvniecība, par to, ka mūsu novadā mūsu dzīvību glābējiem, mūsu drošības dienestu pārstāvjiem būs jaunas, modernas ēkas un aprīkojums.
Vai pieļaujat, ka to varēja būvēt kaut kur citur, kaut kur nomaļāk no pilsētas centra?
Stāsts ir cits. Vadot procesu, mēs vienmēr skatāmies uz konkrēto situāciju un mēģinām pieņemt labāko lēmumu. Pirms dažiem gadiem pie mums pirmajā vizītē ieradās tā laika iekšlietu ministrs Māris Kučinskis, un tajā brīdī aktualizējās jautājums par šādu iespēju.
Mēs ļoti labi zinām, ka kultūras nams bija slēgts aptuveni desmit gadus. Desmit gadus tur nevarēja ieiet iekšā, ēku nelietoja. Nerunājot pat par sienu drošību, ēka bija morāli novecojusi, sapelējusi. Sarunās no Iekšlietu ministrijas izskanēja, ka viņus ļoti apmierinātu arī esošo ēku nojaukšana, un mums tas bija risinājums. Pilsētas centrs ir ļoti piemērots operatīvajiem dienestiem. Līdz ar to domes sēdē pirms diviem gadiem tika pieņemts lēmums par desmit gadus nefunkcionējoša kultūras nama ēkas nojaukšanu.
Kā kultūras nama neesamība ir ietekmējusi kultūras dzīvi? Kādu ietekmi tā atstājusi uz pašdarbības kolektīviem, pasākumu rīkošanu?
Šajā jautājumā ir trīs aspekti. Pirmkārt, gan pirms desmit gadiem, gan pašlaik kultūras dzīve mums ir ļoti piesātināta, ļoti profesionāla un ļoti laba. Mums tiešām, salīdzinot pat ar citiem novadiem, notiek ļoti daudz dažādu kultūras pasākumu. Ja mēs runājam par mūsu iedzīvotāju, es nedomāju, ka viņš ir ļoti daudz ko zaudējis. Arī, pajautājot cilvēkiem mūsu novadā un pilsētā, var secināt, ka izteikts vairākums ir apmierināts ar to, kā Saldū tiek organizēta un vadīta kultūras dzīve un kultūras pasākumi.
Otra lieta, vai to izjūt kolektīvi? Jā, protams. Ja pirms tam bija kultūras nams kā kopīga māja... Lai gan ne visi novada kolektīvi dzīvoja kultūras namā. Katram ir sava vieta, vai tas ir pagasts, vai cita zāle, bet viņiem ir vieta, kur mēģināt, kur atrasties un kur dzīvot.
Bija atsevišķi kolektīvi, kas apdzīvoja šo kultūras namu, bet pēc kultūras nama slēgšanas mēs esam viņiem piešķīruši likvidētās vidusskolas zāli un telpas. Tā ka neviens bez mājām nav palicis. Kultūras nama neesamības dēļ pašdarbības kolektīvi nav likvidējušies. Risinājums ir atrasts.
Un trešā lieta, protams, kultūrai ir vajadzīgas savas mājas. Tai ir vajadzīgs kultūras nams.
Vai esat sākuši meklēt risinājumu jaunām telpām kultūras vajadzībām?
Protams, šis jautājums ir politizēts, bet tā diemžēl Saldus novadā ir. Ar šo jautājumu mēs saskārāmies jau pirms iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām, kad notika novadu apvienošana. Jau tolaik mēs ar kultūras cilvēkiem izgājām cauri šim jautājumam par to, ka kultūrai ir vajadzīgas telpas.
Tolaik piedāvāja administratīvo ēku Avotu ielā 12 pielāgot un pārbūvēt par kultūras namu. Taču, kad es šo variantu piedāvāju kultūras cilvēkiem, saņēmu atbildi, ka viņi tomēr ir gatavi gaidīt lielāku finansējumu, lai varētu atjaunot veco kultūras namu.
Es jautāju, ka tad jūs apzināties, ka būs jāgaida? Ja mēs paskatāmies uz iepriekšējo sasaukumu, četrus gadus nebija ne atbilstošas kultūras programmas, ne iespējas aizņemties naudu tik lielai renovācijai.
Tikai pagājušajā gadā, pieņemot likumu par budžetu, parādījās iespēja, sākot ar šo gadu, aizņemties līdz trim miljoniem eiro bez konkrēti norādīta un saskaņota mērķa. Sadalot šo projektu vairākās kārtās, pa trijiem miljoniem eiro gadā varam to realizēt. Bet šāda iespēja šogad ir parādījusies pirmo reizi. Es par to esmu runājis desmit gadus, katru gadu, pieņemot budžetu un ejot uz sarunām ar Finanšu ministriju. Tātad beidzot mums ir izdevies panākt šādas iespējas ieviešanu.
Bet vai kultūras nams ir vienīgā prioritāte, kam nepieciešams aizņēmums?
Pašvaldībai ir tiesības patstāvīgi noteikt savas prioritātes, un par tām lemj 15 ievēlētie deputāti. Mēs deputātu starpā esam runājuši par to, ka kultūras nams ir mūsu lielākā prioritāte un ka mēs esam gatavi novirzīt lielāko daļu no šiem ik gadu pieejamajiem trim miljoniem eiro kredītā tieši kultūras nama rekonstrukcijai.
Patlaban ir divas iespējas, pielāgot administratīvo ēku Avotu ielā 12 kultūras nama vajadzībām vai būvēt pilnīgi jaunu kultūras namu, piemēram, pļavā. Bet paskatieties, cik maksā jauns, liels, pilna servisa kultūras nams - tie ir ap 20 miljoniem eiro. Tādas iespējas mums nebūs.
Ja jūs prasīsiet kultūras cilvēkiem, viņi, protams, gribēs lielāku kultūras namu. Ja prasīsiet cilvēkiem uz ielas, viedokļi būs dažādi. Pārējā infrastruktūra Saldus novadā vairāk vai mazāk ir sakārtota. Visa mums ir gana, daudz kas ir ļoti labi, vismaz pietiek. Mums trūkst kultūras nama. Līdz ar to jautājums, vai tam jābūt lielākam vai mazākam, ir kompromiss starp kultūras cilvēku vēlmēm un mūsu novada iedzīvotāju vajadzībām. Visticamāk, mēs šo jautājumu pārrunāsim arī publiski, lai saprastu, ko tad mums īsti vajag.
Pirms pusgada es izveidoju darba grupu, kurā ir dejotāji, dziedātāji, politiķi, arhitekts, inženieri un teātra cilvēki - visas ieinteresētās puses. Mums jau ir bijušas divas tikšanās, kurās pārrunājām minimālās prasības un vajadzības. Patlaban esam vienojušies, ka risinājums ir esošās administratīvās ēkas pārbūve. Administratīvajā ēkā jau ir zāle ar aptuveni 150 vietām, bet mums vajag lielāku skatuvi un lielāku zāli, lai tā būtu piemērota arī dejotājiem. Ja šo variantu paplašina, sanāk ieiet blakus zemesgabalā, kas būtu jāatsavina, un līdz ar to aug arī izmaksas.
Tāpēc šobrīd esmu lūdzis arhitektam izstrādāt arī otru versiju - kompromisa variantu starp visām prasībām. Tādu, kas ļautu esošajā zemesgabalā pārbūvēt lielāku zāli un rast iespējami labāko risinājumu. Un tad šīs divas versijas pārrunāt ar sabiedrību un saprast, ko grib sabiedrība. Tā ka līdz ar to šis jautājums ir aktuāls un virzās uz priekšu.
Vai pašvaldībā ir izdevies sakārtot skolu tīklu atbilstoši jaunajai skolu finansēšanas kārtībai? Vai novadā vēl nāksies slēgt kādas izglītības iestādes?
Visiem nāksies slēgt. Jautājums ir tikai par laiku. Šogad dažādu apstākļu dēļ tika slēgta Lutriņu pamatskola. Bet tur atkal ir jāsaprot, ka tā ir piecu kilometru attālumā no Druvas vidusskolas, kas ir viena no labākajām lauku vidusskolām Latvijā. Lutriņos bija 60 bērni, bet blakus ir liela Druvas vidusskola ar ļoti augstu kvalitāti. Es saprotu lokālo patriotismu un visu pārējo, bet, ja skolēnu skaits samazinās, tad skola ir jāslēdz.
Iedzīvotāju skaita samazināšanās ir saistīta ar valsts labklājību un labturību. Par kvalitāti te droši vien pat nav daudz jārunā. Protams, atsevišķiem vecākiem kvalitāte nav pirmajā vietā. Viņiem svarīgāk ir, lai skola būtu pie mājas, lai bērnam nav agri jāceļas un jābrauc ar autobusu. Skolu slēgšanas laikā vienmēr esmu klātienē ticies ar cilvēkiem. Tie ir sirdi plosoši stāsti. Bet tā diemžēl ir realitāte. Un, esot uz vietas un pieņemot šos lēmumus, protams, tas nav viegli. Taču es saprotu arī Izglītības un zinātnes ministriju, jo mums nav ne skolotāju, ne bērnu. Skatoties uz demogrāfijas līkni, nevar palikt tik daudz skolu, cik ir pašlaik. Tur ir elementāra matemātika.
Stāsts ir cits, kā mēs varam uzlabot demogrāfiju, mazināt emigrāciju un palielināt iedzīvotāju skaitu. Tas ir atslēgas jautājums, nevis tas, cik, kur un kāpēc skolas jāver ciet. Skolu slēgšana ir reakcija uz notiekošo.
Skatoties uz situāciju Latvijā, jāatzīst, ka ir novadi, kas šos lēmumus ir novilkuši, pārcēluši pāri vēlēšanām vai politisku iemeslu dēļ atlikuši. Protams, ir daudz grūtāk, ja vienā brīdī jāreorganizē piecas vai sešas skolas. Tad spiediens ir visā novadā.
Mums ir bijis daudz sarežģītu lēmumu, bet mēs esam konsekventi sekojuši līdzi situācijai un tos pieņēmuši laikus. Tāpēc patlaban mums nav nekā ļoti "degoša".
Bet, ja paskatāmies, kas notiks pēc pieciem vai desmit gadiem, un demogrāfijas līknē vai iebraucēju skaitā nebūs nekādu būtisku izmaiņu, visi novadi atkal nonāks nākamā viļņa priekšā. Bērnu skaits samazinās.
Tā ir globāla problēma. Mēs jau varam domāt, ka būsim gudrākie un labākie un to atrisināsim. Bet tas nenozīmē, ka neko nevajag darīt, jo tad tā līkne būs vēl sliktāka.
Mēs no savas puses, protams, darām to, ko varam. Bet pretī ir jāliek arī savas iespējas. Es nezinu nevienu pašvaldību Latvijā, kas dzīvotu ļoti, ļoti bagāti. Ja mēs būtu Apvienotajos Arābu Emirātos un mums būtu melnais zelts, tad varētu domāt, ko vēl izdarīt. Bet mums tādas situācijas nav. Mēs esam spiesti visu laiku optimizēt, pielāgoties, skatīties un ļoti saimnieciski plānot un tērēt savu naudu.
Un tad valstiski nāk vēl viens liels izaicinājums - aizsardzība. Tu nonāc kopējā dilemmā, ja aizsardzībai nenovirzīsi finansējumu, kam tad tev viss pārējais būs vajadzīgs? Bet, ja bērni nedzimst, ko tad tu aizsargāsi?
Līdz ar to nav viena jautājuma. Tas ir līdzsvarotas attīstības un naudas līdzekļu sadalījuma jautājums gan valstij, gan pašvaldībai.
Mēs nevaram visu naudu novirzīt demogrāfijas pabalstiem ar domu, ka varbūt tas palīdzēs. Turklāt mēs ļoti labi zinām, ka ir atsevišķa sabiedrības daļa, kas gaida pabalstus un dzīvo no pabalstiem. Vai tas ir tas segments, ko vajag stimulēt? Diplomātiski paklusēsim.
Otrs aspekts, ka, palielinot atbalstu un pabalstus demogrāfijas veicināšanai, tu šo naudu atņem šodienas bērnam, ekonomikai, iedzīvotājiem un ceļiem. Ja mēs, teiksim, naudu pārliksim uz pabalstiem un neizbūvēsim trīs ielas, nerekonstruēsim infrastruktūru, beigās neveidosies uzņēmumi, neveidosies darbavietas un 50 cilvēki aizbrauks dzīvot citur.
Līdz ar to mums katram ir sava sapratne par līdzsvarotu novada attīstību. Es vadu novadu un redzu, ka šis ir pareizais un līdzsvarotais ceļš.
Ja runājam par demogrāfiju, mēs esam ieviesuši koeficientu - palielinoties minimālajai algai, palielinās arī pabalsts par pirmdzimto. Tātad tas nav katru reizi atsevišķi jāpārskata, tas palielinās automātiski. Šogad tas pieauga līdz ar minimālās algas palielinājumu.
Otrkārt, mēs vairākus simtus tūkstošu eiro novirzījām bērnudārzu ēdināšanai. Un es esmu simtprocentīgi pārliecināts, ka tā ir vistiešākā un visvajadzīgākā palīdzība jaunajām ģimenēm - apmaksāt bērnu ēdināšanu bērnudārzā. Arī skolā mums pirmās līdz ceturtās klases skolēniem ir bezmaksas ēdināšana.
Es ar saviem deputātiem esmu vienojies, ka šo demogrāfijas atbalstu palielināsim mūsu iespēju robežās, nodrošinot ēdināšanu bez maksas pirmsskolās. Tas ir ļoti skaidrs, vienkāršs un saprotams plāns. Šobrīd mums ir iestrādāts viens eiro katram bērnam dienā kā atbalsts ēdināšanai. Tālāk nākamā gada budžetā skatīsimies pēc iespējām, vai varam iet uz pusotru, diviem vai trim eiro. Šobrīd viena diena maksā ap trīsarpus eiro, līdz ar to mums vēl ir, ko palielināt.
Un ģimenēm ir atbalsts arī ar vietu bērnudārziem, uzņemot bērnus agrākā vecumā?
Tas ir vēl viens veids, kā palīdzēt. Mēs zinām, ka daļai vecāku bērna kopšanas laikā aptuveni pusotru gadu ir ierobežotas iespējas strādāt un samazinās ienākumi. Tas var ietekmēt arī lēmumu par bērnu radīšanu.
Tāpēc šobrīd ejam uz to, ka no 1. janvāra vienā no mūsu novada pirmsskolas izglītības iestādēm piedāvāsim uzņemt bērnus no agrāka vecuma. Uz visu novadu, visticamāk, nokomplektēsies viena grupa. Būs vecāki, kuri ir enerģiski, ekonomiski aktīvi un grib ātrāk atgriezties darba tirgū, nezaudēt ieņēmumus un uzticēt bērnu profesionāļiem. Tas arī ir veids, kā nākt pretī vecākiem un ģimenēm un rūpēties par demogrāfiju ne tikai ar pabalstiem.
Vai Saldū ir pietiekams dzīvojamais fonds?
Mums tiešām ir izteikts dzīvokļu un dzīvojamās platības trūkums. Sludinājumu portālos praktiski nekas nestāv, viss uzreiz tiek paņemts uz īri. Īres cenas ir pietiekami augstas, pieprasījums ļoti labs, un piedāvājums sāk tam sekot.
Šobrīd vietējā uzņēmēja Raivo Puķes uzņēmums SIA "RRP" būvē jaunas daudzdzīvokļu mājas bez pašvaldības un valsts atbalsta. Tas pats par sevi ir ļoti augsts novērtējums pilsētas ekonomiskajai perspektīvai.
Kāpēc nepieteicāties "Altum" programmā zemas īres mājokļu būvniecībai?
Tur ir mazliet citādi. No sākuma valsts bija izdarījusi visu, lai šo programmu sabojātu. Ar tiem kritērijiem un nosacījumiem uzņēmējiem, cik saprotu, tā nebija saistoša.
Pēc tam Finanšu ministrija atlasīja septiņus novadus, kuros šo programmu eksperimentāli palaist, bet Saldus tur netika. Ir cerība, ka būs vēl kaut kas līdzīgs. Ja tāda iespēja būs, mēs, protams, to izmantosim.
Taču šobrīd vietējais uzņēmējs pats rada jaunu dzīvojamo platību par adekvātu tirgus cenu. Cilvēkiem ir interese, un esmu pārliecināts, ka viņš visu izpārdos. Tas nozīmē, ka ir gan maksātspēja, gan pieprasījums un veidojas arī piedāvājums dzīvojamajā fondā. Arī pilsētas centrā cits uzņēmējs atjauno māju. Cik redzams, fasāde drīz būs pabeigta, un tur būs aptuveni desmit dzīvokļi.
Ja runājam par administratīvi teritoriālās reformas rezultātiem, kādi ir ieguvumi un zaudējumi Saldus novadam pēc pēdējās reformas?
Mums katrā ziņā, uz kopējā fona, situācija ir daudz mierīgāka un labāka, jo mēs esam atgriezušies vecā rajona robežās. Līdz ar to visa infrastruktūra ir loģiski izveidojusies ap novada centru no esošā rajona robežām.
Protams, apvienošanas procesā mazākais Brocēnu novads bija satraucies par savu identitāti, tradīcijām, iesāktajiem darbiem un tamlīdzīgi. Bet mūsu gadījumā, visticamāk, reforma notika arī mierīgāk tāpēc, ka abu novadu vadītāji bija no vienas partijas. Līdz ar to mums politiski bija mazliet vienkāršāk, vadītāji abos novados tomēr mēģināja nomierināt iedzīvotājus. Līdz ar to tādas lielas cilvēku "šūmēšanās" īsti nebija.
Tagad ir pagājuši četri gadi, un arī vēlēšanu rezultātos nekādas lielas izmaiņas nav notikušas. Domāju, ka brocēnieši jūtas ļoti labi, viņi redz, ka pilsētā tiek ieguldīta nauda, pilsēta sakārtojas, pakalpojumi ir pieejami, nenotiek dalīšana - jūs un mēs.
Ja mēs skatāmies no valstiskā viedokļa, skaidrs, ka šāda izmēra pašvaldības ir vieglāk menedžēt, ir vieglāk apgūt naudu, un ir iespēja salikt savu plānu ar realizējamiem projektiem. Bet, ja tev būtu viens mazs novads, tad tu neko nevari. Tu gaidi, gaidi un mēģini kaut ko atrast. Es redzu tikai ieguvumus.
Kāpēc šogad pārskatījāt pašvaldības pārvaldības struktūru?
Jāatzīst, ka pēc reformas optimizācijas rezultātā štatu skaits samazinājās. Ekonomija bija jūtama un varējām sakārtot atalgojumu, pielikt klāt esošajiem darbiniekiem.
Šogad mēs pārskatījām struktūru un samazinājām izpilddirektora vietnieku skaitu. Pārskatot un pārdalot pienākumus, mēs sapratām, ka var iztikt ar vienu vietnieku.
Ja runājam par veselības aprūpi, kā jūsu medicīnas centrs spēj nodrošināt pakalpojumus?
Iedzīvotāji medicīnas centru sauc par slimnīcu, bet pēc pakalpojumu klāsta tas ir medicīnas centrs. Tas atbilst esošajai situācijai. Pie visām reformām, ko tagad mēģina īstenot un kas iesprūst, cik es saprotu, mūsu statuss nemainīsies.
Līdz ar to, protams, tur ir mūžīgais jautājums par finansējumu, pakalpojumiem un speciālistiem. Ļoti smaga tēma. Bet, protams, tā tas ir visā Latvijā, tā nav tikai Saldus problēma.
Jūsu cilvēkiem tuvākās lielākās slimnīcas ir Liepājā un Ventspilī?
Vēl 50 kilometru attālumā ir slimnīca Kuldīgā un, protams, arī Dobele. Ja nepieciešams kaut kas mazliet nopietnāks, mūsu iespējas pakalpojumu un speciālistu ziņā ir ierobežotas. Protams, Latvija ir maza valsts, pavisam tuvu nevar nodrošināt pilnīgi visus pakalpojumus. Bet tāpēc mums ir Veselības ministrija, kas par to atbild, tā nav mūsu sfēra.
Mums ir pienākums rūpēties par ģimenes ārstiem, ko mēs arī darām. Mēs cenšamies palīdzēt. Arī neatliekamās palīdzības punktu mēs ik gadu dotējam - dodam naudu klāt tik, cik ir mūsu iespējas.
Kā novadā notiek ģimenes ārstu paaudžu nomaiņa? Vai nav problēmas?
Paldies Dievam, tas notiek. Es pat īsti nesaprotu, kā, bet tas notiek.
Bet jums ir arī stipendiju programma?
Jā. Tur droši vien darbojas arī tas, ka mēs esam dabūjuši jaunos speciālistus, pateicoties lokālpatriotismam. Domāju, ka, visticamāk, viņi būtu pieteikušies arī bez stipendijas. Nezinu, vai tās ir otrās pusītes, saikne ar vecākiem, mīlestība pret dzimto pilsētu - viss kopā. Stipendijas arī palīdz, protams.
Mēs katru gadu nosakām jomas, kuras mums ir prioritāras stipendijām. Skaidrs, ka tie pamatā ir ārsti un pedagogi. Kādā brīdī bija arī inženieri. Tiesa, ir gadījumi, ka jaunieši, saņemot labāku darba piedāvājumu, izvēlas stipendiju atmaksāt pašvaldībai un novadā neatgriežas.
Ja runājam par jaunajām vēsmām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, kā tas izskatās jūsu pašvaldībai? Jūs esat pauduši atbalstu, vai tomēr vēl ir kādi jautājumi diskutējami?
Mēs, protams, esam ieņēmuši aktīvu pozīciju. Es strādāju gan iepriekšējā izlīdzināšanas fonda padomē, gan esmu iekļauts arī jaunajā padomē.
Mēs esam bijuši klāt un visādi diskutējuši. Ja runājam par Saldus novada pašvaldību, tad principā mums tas ļoti lielas izmaiņas nenes. Pāris simti tūkstošu eiro uz kopējās gada ieņēmumu bāzes nāk klāt. Tādā ziņā jaunais modelis mums ir mazliet izdevīgāks nekā esošais.
Bet šajā jautājumā es neskatos tikai no Saldus novada pozīcijām, jo tas ir visu Latvijas pašvaldību kopējais jautājums.
Ja skatāmies, cik gadu ir pagājis, kopš tika mainīti izlīdzināšanas fonda kritēriji - mums ir mainījusies ekonomika, mainījusies pasaule, mainījusies Latvija. Līdz ar to ir skaidrs, ka vecie naudas sadales principi vairs nestrādā. To katru gadu parāda budžeta apstiprināšana - Rīga un Pierīga ieņēmumu ziņā nenormāli atraujas no reģioniem. Tas ir loģiski, jo sadales principi ir palikuši veci.
Un tad atkal sanāk, ka vairāk nekā desmit gadus mēs principā esam stimulējuši Rīgu un Pierīgu. Tāda ir bijusi valsts politika.
Šajā situācijā mēs skatāmies uz pašvaldību ieņēmumu bāzi. Simts procenti ir simts procenti. Finanšu ministrija redz, ka situācija attīstības ziņā tomēr veidojas nesabalansēta, un nāk ar jaunu izlīdzināšanas modeli. Bet pirmais un svarīgākais punkts - ieņēmumu bāze paliek tie paši simts procenti.
Ja tu gribi kaut ko pārdalīt, bet naudas vairāk nav, tad vienīgais, ko vari darīt, ir paņemt no pašvaldībām ar lielāku ieņēmumu pieaugumu un iedot tām, kas atpaliek. Tur ir tikai viens princips, nekas cits nevar būt.
Un visjautrākais ir klausīties, ka, teiksim, premjers vai finanšu ministrs saka, pašvaldības, vienojieties par vienotu viedokli. Nu, parādiet man to pašvaldību, kura pateiks - labi, ņemiet nost manus ieņēmumus, es esmu gatavs daļu atdot. Tā dzīvē nenotiek. Skaidrs, ka visi tomēr cīnās par to, lai ieņēmumi palielinātos, nevis samazinātos.
Ir pašvaldības ar lielāku ieņēmumu pieaugumu un ir pašvaldības ar mazāku pieaugumu. Valdība saka, ka jums taču tāpat ir pieaugums, bet, ja pieaugums ir 2%, tas nekādi nenosedz inflāciju un izdevumu pieaugumu papildu funkcijām. Līdz ar to tur vienmēr ir tāda politiska argumentu meklēšana un tamlīdzīgi.
Saldus ieņēmumu pieauguma līkne ir apmēram pa vidu. Mēs neesam ne tie, kas saņem lielākās izmaiņas, ne arī mazākās.
Un atkal - te nav vienas pareizās receptes. Skaidrs, ka novados no apakšgala, kur ļoti strauji samazinās iedzīvotāju skaits, teorētiski vajadzētu samazināties arī izdevumu bāzei. Bet infrastruktūra paliek, funkcijas neviens nost neņem. Līdz ar to, protams, izdevumus var samazināt, bet ne proporcionāli. Tev tāpat ir jānodrošina pakalpojumi.
Bet ir jau arī otrs gals - Rīga un Pierīga. Var jau teikt, ka viņiem naudas ir daudz un viņi nezina, kur to tērēt, bet, ja paskatās no otras puses, acīmredzami naudas trūkst visiem.
Saimnieciski vai nesaimnieciski, labāk vai sliktāk - tas jau ir cits jautājums. Bet kopumā finanšu līdzekļu nepietiekamība skar arī Rīgu un Pierīgu. Es zinu, ka arī tur ir ļoti nopietni izaicinājumi, jo viņiem nāk klāt iedzīvotāji. Ādažiem, piemēram, ir jābūvē jauna skola. Ieņēmumi neaug tik ātri, cik iedzīvotāju skaits un līdz ar to arī viņu vajadzības.
Ir viens ļoti vienkāršs risinājums. Protams, ir jāveic izmaiņas sadalījumā, bet ir "augšgalam" vismaz daļēji jākompensē arī tie, kam ieņēmumi samazinās. Tas nozīmē, ka zemākā ienākuma pašvaldībām nosegs vismaz pamatvajadzības, bet kritiski nesamazinās ieņēmumu līkni tām pašvaldībām, kas ļoti, ļoti attīstās.
Līdz ar to politiskajā kompromisā ir vienkārši jāiepludina papildu nauda un jāpasaka, ka jums ir papildu nauda un jauni sadalīšanas principi. Tad "apakša" būs laimīga un "augša" tik skaļi nebļaus, jo vismaz kaut ko viņiem neatņems.
Un te mēs pamatoti varam jautāt - vai valstij un Finanšu ministrijai ir šī papildu nauda, zinot, kā mēs dzīvojam, ar valsts ārējo parādu un budžeta deficītu? Nu, tas jau ir cits jautājums. Tāpēc tas viss ir jāskata kopā. Tur ir ļoti lieli izaicinājumi.
Vai līdz oktobrim izdosies kaut ko izdarīt? Visticamāk, šī saruna būs jau šomēnes, kur es vismaz aicināšu sava loka politiķus godīgi izrunāt, ko mēs darām vai nedarām.
Jo satraukums ir diezgan nopietns. Ja aiziet tālāk pēc Saeimas vēlēšanām un šīs korekcijas netiek veiktas, ja jaunais budžets netiks laikus apstiprināts, pašvaldībām nāksies strādāt pagaidu budžeta jeb vienas divpadsmitās daļas režīmā.
Un, ja jaunajā budžetā šīs korekcijas neveic, tad ir iespējams, ka mēs vairs nerunāsim tikai par pāris pašvaldībām, kas bija kritiskā situācijā pakalpojumu nodrošināšanas ziņā. Tā robeža pacelsies daudz augstāk, un sliktajā zonā nonāks ļoti, ļoti daudz pašvaldību.
Tāpat beigās valsts un valdība būs spiesta meklēt mehāniskus risinājumus - dot papildu finansējumu, lai varētu nodrošināt cilvēkiem pamatvajadzības. Labāk ir laikus to izdarīt nekā atlikt un pēc tam mēģināt mehāniski dalīt naudu.
Runājot Latvijas Pašvaldību savienības valdes sēdēs, situācija ir ļoti vienkārša. Tie, kuri šobrīd uzskata, ka šo jauno modeli vēl var uzlabot, pārstrādāt un paspēt apstiprināt, es noteikti saku - nē. Ja viņi to atvērs vaļā un sāks diskutēt par kādu no šiem sagatavotajiem kritērijiem un koeficientiem, tad tas viss ir nolemts neveiksmei. Izmetam miskastē un aizmirstam.
Tas ir ļoti vienkārši - vai nu mēs politiski visi vienojamies par to un apstiprinām jauno modeli, vai gaidām jauno valdību. Uzlabot un izlabot to vairs nevar. Politiski es redzu tikai vienu risinājumu - sistēmā ir jāiepludina papildu nauda un tad kopā jāpiedāvā jauni sadalīšanas principi. Bet es nedomāju, ka šī valdība līdz Saeimas vēlēšanām spēs atrast papildu 100 miljonus eiro, ko iepludināt izlīdzināšanas fondā kā papildu ieņēmumus pašvaldībām.
Es pieņemu, ka politiķu viedokļi būs dažādi, jo ir jāsaprot, ka politiķi nāk gan no galvaspilsētas, gan Pierīgas, gan reģioniem. Vai šobrīd vadošie politiķi var vienoties par risinājumu, tas ir liels jautājums.
Kādos infrastruktūras objektos pēdējos gados esat veikuši lielākās finanšu investīcijas?
Esam rekonstruējuši pilsētas maģistrālās ielas un izbūvējuši veloceliņus, radot ērtāku un drošāku vidi visiem satiksmes dalībniekiem. No kādreiz degradētas teritorijas esam izveidojuši mūsdienīgu publisko ārtelpu, kur novada iedzīvotāji un pilsētas viesi var baudīt brīvo laiku, atpūsties un apmeklēt dažādus kultūras pasākumus.
Tāpat esam izveidojuši jaunu pludmali un izbūvējuši promenādi pie Saldus ezera, kas kļuvusi par iecienītu atpūtas vietu.
Ir radīta īpaša pieturvieta dabas, pilsētas ainavas un nesteidzīgas atpūtas baudītājiem - Biļļu kalnā starp Saldus ezeru un pilskalnu uzstādīta pergola ar panorāmas šūpolēm, no kurām paveras skats uz Saldus ezeru un pilsētu.
Kā Saldus novadam sokas ar investoru piesaisti?
Mums, protams, ir pāris potenciālu attīstības vietu, kurām šobrīd esam pievērsuši pastiprinātu uzmanību. Varu teikt, ka šo jautājumu esam iekustinājuši. Ir bijušas pāris tikšanās, un ar vietējiem uzņēmējiem jau ir vienošanās par tālāku zemesgabalu nodošanu un apgūšanu uzņēmējdarbības paplašināšanai. Tādā ziņā šis jautājums ir sakustējies. Bet, nu, tā jau nekad nebūs pietiekami - vienmēr var labāk.
Droši vien jāskatās arī uz kopējo valsts politiku. Jāsaka, ka vairāki tādi uzrāvieni un mēģinājumi ir bijuši. Ir tā, kā ir. Es arī no pašvaldības viedokļa, zinot visus tos stāstus, kas mums ir gājuši cauri, piemēram, ar Eiropas Prokuratūru, vienmēr esmu bijis ļoti pragmatisks un piesardzīgs. Es neesmu gatavs uzņēmējdarbības vārdā izbūvēt infrastruktūru, neredzot, kam tā beigās tiks izmantota.
Tāpēc mēs esam ļoti piesardzīgi. Ja ir interese, mēs esam atvērti un runājam, ko varam izdarīt un tamlīdzīgi. Visticamāk, nākamā gada budžetā meklēsim līdzekļus, lai vismaz vienā no zemesgabaliem sagatavotu infrastruktūru un pievilktu komunikācijas, atstājot sagatavotu apbūves vietu. Tad varētu piedāvāt uzņēmējam, lūdzu, lieciet savu angāru un darbojieties. Vismaz pusi darba pašvaldība būtu izdarījusi.