Kremlis uz telefona un pats ASV armijnieka kostīmā - ar ko, pie velna, nodarbojas “Stabilitātei!” kandidāts Jurijs Kļepakovs?
Kamēr prokrieviskās partijas “Stabilitātei!” bijušais līderis Aleksejs Rosļikovs ir aizmucis no Latvijas tiesas uz Baltkrieviju, ar viņa “TikTok” izaudzināto politisko spēku notiek savādas lietas.
Tiem, kuri palaida šo garām – atpakaļ partijā ir Glorija Grevcova, kuru reiz, pēc Jauns.lv aktualizētās informācijas, vēl kā Saeimas deputāti notiesāja par melošanu Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK), piespriežot 160 stundas sabiedriskā darba.
Grevcova gan nekandidē uz 15. Saeimas vēlēšanām, taču šobrīd viņa aktīvi iekš “TikTok” ražo aģitācijas materiālus partijai kopā ar kādu Juriju Kļepakovu, kurš uz nākamo parlamentu kandidē kā bezdarbnieks no Rīgas ar 8. numuru.
Kremlis bikšu kabatā
Viņu abu saražotajam sociālo tīklu materiālam tad arī nākas pievērst uzmanību. Vispirms jāsāk ar aktīvistu Maksimu Šeiņinu, kurš “TikTok” regulāri izceļ Latvijas prokrievisko margināļu izgājienus.
Aktīvists ievērojis, ka kādā no videoklipiem, kurā redzami abi “Stabilitātei!” biedri, Kļepakovs vicina telefonu, kas ir ietērpts sarkanā vāciņā. Šo vāciņu rotā uzraksts “Maskava” un spīdīga bilde ar Kremli.
ASV armijas formā aicina uz mītiņu krievu valodā
Ja mizanscēna ar krievu pasaules simbolikā ieģērbto “iPhone 17” vēl varētu tikt uztverta kā klasika vai prokrieviska aktīvista mazais dumpinieciskums kabatā, tad nesenāks video saturs ar Kļepakovu jau ir grūtāk izprotams.
@maksimsseinins @Glorija Grevcova @Aleksejs Roslikovs 🇱🇻 @Svetlana Čulkova @STABILITĀTEI! #украина #россия #латвия #latvija #riga ♬ original sound - MS
Kādā no videoklipiem, kurā tiek reklamēta 31. jūlijā plānotā akcija Rīgā, Rātslaukumā Kļepakovs ir... ietērpies karavīra formastērpa un aicina uz šo mītiņu, kurš, ja var ticēt “Stabilitātei!” plakātiem soc. tīklos, plāno aktualizēt dažādas sadzīviskas lietas, tostarp augstās īres izmaksas.
Vienīgi apjukumu izraisa fakts, ka Kļepakovs runā krievu valodā, taču ietērpies ir ASV bruņoto spēku “Multicam” formai līdzīgā kostīmā. Iztrūkst vienīgi pareizie apavi, taču droši vien, ka ne visu zvejas un medību veikalā var atrast.
Oktobrī gaidāmajās parlamenta vēlēšanās “Stabilitātei!” piedalās ar 13. numuru. Tās programmā pie “Nacionālās intereses un ārpolitika” ir minēta iecere atjaunot ekonomisko sadarbību ar Krieviju un Baltkrieviju, kur šobrīd no Latvijas tiesas ir partijas 2. numura kandidāts Aleksejs Rosļikovs. Vēl partija ir iecerējusi “pārskatīt Latvijas dalību ekonomiskajās sankcijās”, “pārskatīt krimināllietas, kurās pastāv politiskas vajāšanas pazīmes” un “nodrošināt plašākas iespējas krievu valodas lietošanai”.