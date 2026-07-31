"Latvijas pasts" izdos unikālu pastmarku
"Latvijas pasts" informē, ka nākamnedēļ laidīs klajā pirmo pastmarku Latvijas vēsturē ar hologrāfisku attēlu. Jaunā pastmarka tirdzniecībā nonāks ceturtdien, 6. augustā, un būs veltīta īpašam objektam.
Jaunās pastmarkas nominālvērtība būs 4,41 eiro, kas atbilst vēstuļu korespondences apmaksai svara kategorijā līdz 20 gramiem uz pārējām valstīm.
Pastmarkas tirāža būs 7000 eksemplāru, kā arī līdz ar pastmarku izdos 500 īpaša dizaina aplokšņu.
Pirmās dienas zīmogošana notiks 6. augustā no plkst. 11 līdz 15 zinātnes centrā "Vizium" Ventspilī. Vieta nav izvēlēta nejauši, jo pastmarka iznāks sērijā "Latvijas mūsdienu arhitektūra" un būs veltīta Ventspils zinātnes centram "Vizium".
Pastā skaidro, ka pirmoreiz Latvijas filatēlijas vēsturē pastmarkas dizainā izmantota hologrāfijas tehnika. Risinājums ļauj vienā attēlā vienlaikus izvietot divus dažādus vizuālos slāņus, kas kļūst redzami, pastmarku aplūkojot no dažādiem skatupunktiem. Tādējādi vienā pastmarkā iemūžināta gan zinātnes centra ēkas ārpuse, gan tā saturiskā izziņas un tehnoloģiju pasaule.