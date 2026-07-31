Saldus ezerā peldēties pagaidām neiesaka - ūdenī atrastas bīstamas baktērijas
Saldus ezera oficiālajā peldvietā konstatēta paaugstināta zarnu nūjiņu (E. coli) koncentrācija, tādēļ Veselības inspekcija (VI) iesaka tajā nepeldēties, informēja VI pārstāve Marta Marcinkeviča.
Ieteikums galvenokārt jāievēro jutīgajām iedzīvotāju grupām - maziem bērniem, vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām slimībām, kuru imūnā sistēma ir novājināta.
Atkārtoti ūdens paraugi Saldus ezera peldvietā paņemti ceturtdien, 30. jūlijā, un to analīžu rezultāti būs zināmi nākamās nedēļas sākumā.
Ūdens paraugi 61 Latvijas oficiālajā peldvietā kārtējā monitoringa laikā tika ņemti 27. un 28. jūlijā. Pārējās 60 peldvietās ūdens kvalitāte atbilst prasībām un tajās peldēties ir atļauts.
Pirms ūdens paraugu ņemšanas Saldus apkārtnē vairākas dienas bija nokrišņi. VI skaidro, ka intensīvi vai ilgstoši nokrišņi var veicināt virszemes noteci un fekālā piesārņojuma nonākšanu ūdenstilpēs, īslaicīgi paaugstinot mikrobioloģiskā piesārņojuma rādītājus.
Laboratorijā peldūdenī nosaka zarnu nūjiņu un zarnu enterokoku koncentrāciju. Šie rādītāji liecina par iespējamu fekālo piesārņojumu un var norādīt uz slimības izraisošu baktēriju un vīrusu klātbūtni ūdenī.
Oficiālajās peldvietās VI peldsezonas laikā ūdens kvalitāti laboratoriski un vizuāli pārbauda reizi mēnesī. Pēdējos šīs peldsezonas valsts monitoringa paraugus paredzēts ņemt 24. un 25. augustā. Oficiālā peldsezona Latvijā ilgst no 15. maija līdz 15. septembrim.