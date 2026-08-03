Sociālās aprūpes centru “Tērvete” vadīs Antra Ozoliņa
Ar Dobeles novada domes 2026. gada 30. jūlija lēmumu Sociālās aprūpes centra “Tērvete” direktora amatā iecelta Antra Ozoliņa.
Antrai Ozoliņai ir daudzpusīga pieredze izglītības jomā, pašvaldībās un valsts mēroga projektos. Vairāk nekā 20 gadus Antra Ozoliņa strādājusi izglītības jomā, tostarp vadījusi skolas, kā arī ieņēmusi vadošus amatus Rīgas un Bauskas novada pašvaldībās un vadījusi Eiropas Sociālā fonda projektus.
Šī pieredze ļāvusi attīstīt prasmes stratēģiskajā plānošanā, komandas vadībā un procesu organizēšanā, vienlaikus saglabājot cilvēcīgu un uz cilvēkiem vērstu pieeju.
Par svarīgākajām vērtībām ikdienas darbā Antra Ozoliņa uzskata atklātu komunikāciju, savstarpēju uzticēšanos un precizitāti.
SAC “Tērvete” Antra Ozoliņa redz kā mūsdienīgu, atvērtu un uz attīstību vērstu sociālās aprūpes centru, kurā svarīgs ir gan klientu komforts un vajadzības, gan darbinieku profesionālā izaugsme un labbūtība.
Sveicam Antru Ozoliņu jaunajā amatā un vēlam enerģiju, iedvesmu un daudz veiksmīgu ieceru, turpinot attīstīt SAC “Tērvete”!
Informāciju sagatavoja: Dobeles novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļa