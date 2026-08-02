Jūrmalā deklarētie iedzīvotāji varēs iegādāties pašvaldības mežu teritorijās kritušos vai bojātos kokus
Jūrmalas domes sēdē 30. jūlijā deputāti apstiprināja saistošos noteikumus, kas Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem nodrošinās iespēju apkures vajadzībām iegādāties pašvaldības meža zemēs esošus vēja vai sniega lauztus un izgāztus kokus, kaltušus kokus, kā arī citādi bojātus un dzīvotspēju zaudējušus kokus.
Jaunā kārtība sniedz iedzīvotājiem iespēju iegādāties malku pašpatēriņam, vienlaikus veicinot kritušo un bojāto koku savākšanu pašvaldības mežu teritorijās.
Vienam Jūrmalā deklarētajam iedzīvotājam gada laikā ir iespēja pašpatēriņam apkures vajadzībām iegādāties līdz 10 kubikmetriem kritušo, bīstamo vai bojāto koku.
Lai iegādātos kritušos, bīstamos vai bojātos kokus, jāiesniedz iesniegums Jūrmalas valstspilsētas administrācijai. Iesniegumu izvērtēs Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļa, kas uzmērīs kokus, noteiks to apjomu kubikmetros un aprēķinās pārdošanas cenu.
Malkas cena ir atkarīga no koku sugas:
- ozols, osis, kļava un pārējie cietie lapu koki – 18 eiro par kubikmetru;
- priede, egle un pārējie skuju koki – 17 eiro par kubikmetru;
- bērzs un melnalksnis – 16 eiro par kubikmetru;
- pārējie lapu koki – 15 eiro par kubikmetru.
Cenas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa. Papildus tām piemēro pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pēc maksājuma veikšanas Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļa izsniegs atļauju koku zāģēšanai un savākšanai.
Jūrmalas domes saistošie noteikumi “Kārtība, kādā tiek organizēta kritušo, bīstamo vai bojāto koku savākšana meža zemēs Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos” stāsies spēkā pēc publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.