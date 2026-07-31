Pitbull koncerta biļešu īpašniekiem nav automātiski jāpiekrīt cita koncerta apmeklējumam.
Sabiedrība
Šodien 10:30
PTAC skaidro: atceltā Pitbull koncerta biļešu īpašniekiem nav automātiski jāpiekrīt cita koncerta apmeklējumam
Ņemot vērā patērētāju sniegto informāciju, 29.07.2026. nenotikušā Pitbull koncerta rīkotāji ir izsūtījuši informāciju skartajiem patērētājiem par Kalvina Harisa koncerta organizatoriskajām detaļām, ieskaitot par izmaiņām Golden Circle biļešu kategorijā. Tādējādi patērētājiem radot iespaidu, ka viņi jau ir piekrituši Kalvina Harisa koncerta apmeklēšanai naudas atmaksa vietā par nenotikušo Pitbull koncertu.
PTAC uzsver, ka patērētājam ir tiesības izvēlēties, vai pieņemt organizatora piedāvāto alternatīvu, vai atteikties no tās un pieprasīt naudas atmaksu.
PTAC atgādina, ka Patērētāju tiesību aizsardzības likums paredz patērētāja tiesības atkāpties no līguma, ja pakalpojums netiek sniegts noteiktajā termiņā, par kuru ir bijusi vienošanās ar patērētāju. Pēc tam, kad patērētājs ir informējis pasākuma organizatoru par vēlmi saņemt samaksāto naudu, pakalpojuma sniedzējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā jāatmaksā par biļeti samaksātā summa.
PTAC aicina patērētājus rūpīgi sekot līdzi organizatora sniegtajai informācijai un saglabāt visu saziņu, kas saistīta ar biļešu iegādi un atmaksas pieprasījumu.