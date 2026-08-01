Aktuālā informācija par plūdu seku novēršanu Talsu novadā
Talsu novada pašvaldība sadarbībā ar atbildīgajiem dienestiem un ceļu uzturētājiem turpina novērst spēcīgo 20. jūlija lietavu radītās sekas, informē pašvaldībā.
Situācija novadā ir normalizējusies, bīstamības vairs nav, un pašvaldība var pieņemt pārdomātus lēmumus par infrastruktūras atjaunošanu.
Situācijas attīstība un postījumu novēršana
Atjaunotā informācija (uz 27. jūliju) liecina, ka ūdens līmenis nedēļas izskaņā no Dursupes bija pārcēlies uz Rojas upi Valdgales pagastā, bet vēlāk vairāk novirzījās uz Stendes upi Ventspils novada virzienā. Līdz šim pašvaldība ir konstatējusi 53 ceļu posmus, kuros lietavas radījušas lielākus vai mazākus bojājumus. Šonedēļ tiek sākta mazāko postījumu novēršana, savukārt nākamnedēļ plānots noslēgt cenu aptaujas lielāku remontdarbu veikšanai.
Lielākais objekts, kas prasīs padziļinātas diskusijas un ievērojamu finansējumu, ir Dursupes dzirnavu dambis, ko plūdi pārrāva pirmdienas naktī. Tiek vērtēti dažādi rīcības scenāriji, jo sabiedrības un ekspertu viedokļi atšķiras. Viens no variantiem paredz dambi nojaukt, atjaunojot Dursupes upes dabisko gultni, tecējumu un zivju migrācijas ceļu.
Tam pamatoti iebilst vietējā kopiena, satraucoties, ka tādējādi pazudīs ierastā ciema ainava ar ezeru. Savukārt dambja atjaunošanai iebilst vides aizstāvji un atsevišķi normatīvie regulējumi. Visi varianti tiks strukturēti izvērtēti, salīdzināti un apspriesti gan ar vides un hidrobūvju ekspertiem, gan ar Balgales pagasta iedzīvotājiem. Pašvaldība izsaka pateicību ikvienam par sapratni un konstruktīvu dialogu!
Satiksme un izmaiņas sabiedriskajā transportā
Šobrīd lielākā daļa ceļu ir ATVĒRTI satiksmei, taču ir spēkā divi izņēmumi:
- Slēgts reģionālais autoceļš P128 (Sloka–Talsi) pie Dursupes (55,2. kilometrā). Apbraukšanas ceļus aicinām skatīt VSIA „Latvijas Valsts ceļi” interaktīvajā kartē: https://lvceli.lv/celu-tikls/celu-kartes/.
- Joprojām nav izbraucams pašvaldības autoceļš Upeslīči–Salas Balgales pagastā, jo nav salabots pārrautais dambis pie Seviķiem.
Visātrāk aktuālo informāciju par būvdarbiem un satiksmes ierobežojumiem varat iegūt vietnē: https://lvceli.lv/.
[!] UZMANĪBU PASAŽIERIEM: Sākot ar 25. jūliju, sabiedriskais transports ir atsācis apkalpot pieturas „Liesma”, „Mežuļi” un „Dursupe”.
Kur meklēt palīdzību?
Kanalizācijas traucējumi un applūduši pagalmi: SIA „Talsu ūdens” informē, ka kanalizācijas sistēmas daudzviet darbojas ar maksimālu noslodzi, jo atsevišķi iedzīvotāji lietusūdeņus nelikumīgi novada sadzīves kanalizācijā. Uzņēmums aicina prioritāri atvienot šīs notekas, jo pretējā gadījumā, veicot pārbaudes ar dūmu ģeneratoru, pārkāpējiem tiks piemēroti kompensācijas maksājumi. Izņēmuma gadījumos ar uzņēmumu ir jānoslēdz vienošanās un jāveic samaksa.
- Ja novērojat applūšanu vai kanalizācijas traucējumus, lūdzam ziņot e-pastā info@talsuudens.lv, obligāti pievienojot foto vai video fiksāciju un precīzu adresi.
Mājokļu un jumtu bojājumi: SIA „Talsu namsaimnieks”
- Klientu apkalpošana: +371 28315383 (darba laikā)
- Avārijas dienests: +371 28363932 (brīvdienās un naktīs)
- E-pasts: info@talsunamsaimnieks.lv
Palīdzība lauksaimniekiem: Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina lauksaimniekus izmantot LAD mobilo lietotni (sadaļu „Citi platību foto”), lai iesūtītu fotogrāfijas un informāciju par lietavu radītajiem neatgriezeniskajiem postījumiem (applūdušiem laukiem, bojātu ražu).
- Konsultācijām lūdzam zvanīt LAD Klientu apkalpošanas centram pa tālruni +371 67095000 (darba dienās 8.00–20.00).
Dienestu kontakti ārkārtas situācijām:
Dienesti izsaukumus apstrādā prioritārā secībā, vispirms reaģējot situācijās, kurās apdraudēta cilvēku drošība.
- Draudi dzīvībai vai nepieciešama glābšana: zvanīt 112.
- Talsu novada pašvaldības policija: zvanīt +371 26132701
- Elektrības traucējumi (AS „Sadales tīkls”): bojājumu pieteikšana pa tālruni +371 8404
- Informācija par izskalotiem valsts autoceļiem: VSIA „Latvijas Valsts ceļi” diennakts bezmaksas tālrunis +371 80005555
- Pašvaldības palīdzība: Saziņai lūdzam vērsties pie savas pilsētas, pagasta vai apvienību pārvalžu vadītāja.