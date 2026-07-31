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Šodien 10:21
Sīkragā, Mazirbē un Kolkā pabeigti trīs pievedceļu būvdarbi līdz jūrai
Trīs pievedceļu līdz jūrai būvdarbi ir pabeigti. Atliek vien sakārtot nodošanas dokumentāciju, informē Talsu novada pašvaldībā.
Talsu novada pašvaldība 2025. gada nogalē uzsāka īstenot biedrībā „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” iesniegto un Lauku atbalsta dienestā apstiprināto projektu Nr. 25-08-UL01-U31421.103-000003 „Piekļuve jūrai Sīkragā, Mazirbē un Kolkā”.
Projekta mērķis – mazināt antropogēno slodzi uz dabas vidi, izbūvēt pievedceļus Sīkragā, Mazirbē un Kolkā, tā nodrošinot piekļuvi jūrai operatīvajam transportam, piekrastes apsaimniekotājiem un zvejniekiem.
Projektā paredzētos darbus veica:
- Būvniecības ieceres izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība – SIA „BRICON”;
- Būvuzraudzība – SIA „Somniar”.
Projekts izmaksāja:
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Kopā – 58 916,11 EUR, tai skaitā:
- Publiskais finansējums – 40 823,08 EUR;
- Pašvaldības līdzfinansējums – 18 093,03 EUR.
Autors: Ina Lībeka, Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departamenta Projektu vadības nodaļas vecākā projektu vadītāja