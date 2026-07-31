Svarīgs brīdis "Sadales tīkla" stārķu ligzdā: viens no stārķu mazuļiem veicis pirmo lidojumu. VIDEO
"Sadales tīkla" tiešraidē vērojamajā balto stārķu ligzdā Tukuma novadā ceturtdienas vakarā, 30. jūlijā, piedzīvots ilgi gaidīts notikums – viens no stārķu pāra Umas un Jumja jaunputniem sekmīgi veicis savu pirmo lidojumu ārpus ligzdas. Paredzams, ka tuvākajā laikā pirmajā lidojumā dosies arī otrs jaunputns.
Šī ir jau sestā sezona, kad AS "Sadales tīkls" sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu nodrošina tiešraidi no balto stārķu ligzdas uz elektrolīnijas balsta Tukuma novadā, ļaujot tūkstošiem skatītāju sekot līdzi stārķu ģimenes dzīvei no olu izdēšanas līdz pirmajiem lidojumiem.
Pirmie izlidojumi ir viens no svarīgākajiem notikumiem stārķu ligzdošanas sezonā. Pēc vairāk nekā diviem mēnešiem ligzdā, jaunie putni ir pietiekami attīstījušies, lai pamestu savu pirmo mājvietu un pakāpeniski apgūtu patstāvīgu dzīvi. Sākotnēji stārķēni vēl regulāri atgriezīsies ligzdā atpūsties un saņems vecāku atnesto barību, bet ar katru dienu lidojumi kļūs arvien tālāki un ilgāki.
Šī sezona Umas un Jumja ģimenei bijusi notikumiem bagāta. Lai gan maija beigās ligzdā izšķīlās visi trīs mazuļi, viens no tiem bija ievērojami vājāks un dabiskās atlases rezultātā neizdzīvoja. Savukārt jūlija sākumā ligzdā ielidoja svešs baltais stārķis, izraisot satraukumu gan mazuļiem, gan tiešraides skatītājiem. Pēc uzbrukuma abi jaunie putni ātri atguvās, vecāku rūpes un regulāri nestā barība ļāva tiem veiksmīgi turpināt augt un sasniegt nākamo attīstības posmu, – pirmos patstāvīgos lidojumus.
Jau vairākus gadus stārķu tiešraide sniedz iespēju ikvienam sekot līdzi putnu dzīvei no ligzdas būvēšanas un mazuļu šķilšanās līdz pirmajiem lidojumiem. Arī šī sezona ļāva tuvāk iepazīt dabas procesus un savvaļas putnu dzīvi. Līdz aizlidošanai uz ziemošanas vietām Āfrikā stārķi vēl līdz augusta beigām, septembra sākumam uzturēsies Latvijā. Šajā laikā tie pulcēsies barībām bagātās vietās, lai uzkrātu spēkus garajam ceļam.
Svēteļu dabiskā ligzdošanas vieta ir koki, kuru zari vai nolūzušu stumbru galotnes spēj noturēt ligzdas smagumu (tās svars var būt pat vairāk nekā 500 kilogrami). Ņemot vērā to, ka kokus ar ligzdas būvēšanai piemērotu zarojumu atrast nav tik viegli, baltie stārķi izvēlas elektrības stabus kā cilvēka veidotu un sev piemērotu alternatīvu dzīves vietu. Pašlaik uz elektroapgādes balstiem ligzdo teju 80 % balto stārķu populācijas Latvijā.
Lai padarītu ligzdošanu drošāku gan putniem, gan apkārtējiem iedzīvotājiem, gan arī mazinātu elektroapgādes pārtraukumu riskus, "Sadales tīkls" zemsprieguma elektrotīklā, kur drošības apsvērumi pieļauj, uzstāda metāla ligzdu pamatnes. Savukārt, konstatējot bīstamas situācijas, ligzdas drošības apsvērumu dēļ no balstiem var tikt noņemtas. Tas tiek darīts ar Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju un lielākoties – ārpus stārķu ligzdošanas sezonas.