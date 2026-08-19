Gobzema utopija: mazāk nodokļu, lielāki izdevumi. 15. Saeimas vēlēšanu saraksts Nr. 6 (Gobzema saraksts)
Gobzema saraksts ir interesants ar to, ka tajā savienojas divas ļoti atšķirīgas lietas: Alda Gobzema (Arigo Toro) kā skaļi pazīstama politiķa personīgais zīmols un salīdzinoši maz zināmi kandiāti. Tas piedāvā būtisku nodokļu samazināšanu, taču programmā gandrīz nav skaidrots, kā tas tiktu finansēts vai īstenots praksē.
Partijas pamatsolījums vēlētājam ir mazāks valsts aparāts, vairāk brīvības cilvēkam, reāls atbalsts bērniem un miers mūsu mājās: “Mēs iestājamies par klasisku, konservatīvu un savstarpēji cieņpilnu sabiedrību, kurā valsts nejaucas cilvēka privātajā dzīvē, uzņēmējdarbībā un personiskajās izvēlēs. Mūsu kultūras, valodas un identitātes pamatā ir kristīgās un tradicionālās Eiropas vērtības.”
Gobzema saraksts 15. Saeimas vēlēšanās nav pilnīgi jauns politisks projekts – tas ir vairāku iepriekšējo partijas līdera politisko veidojumu turpinājums. Partija ir izgājusi cauri vairākiem nosaukumiem un neveiksmēm, sākot ar KPV LV ēru, turpinot ar “Katram un katrai” un “Platformu 21”. Izņemot pašu Aldi Gobzemu, lielākā daļa saraksta līderu sabiedrībai ir maz pazīstami. Atšķirībā no tradicionālām partijām, kurām ir ilgstoša organizācija, reģionālās nodaļas un plaši zināmi līderi, Gobzema saraksta galvenais kapitāls ir paša Gobzema vārds.
Gobzema politiskās pārvērtības
Alda Gobzema politiskā karjera sākās ar partiju “Kam pieder valsts?” (KPV LV), kas tika izveidota 2016. gadā pēc Artusa Kaimiņa iniciatīvas. Partija 2018. gada Saeimas vēlēšanās piedzīvoja lielus panākumus un ieguva 16 deputātu vietas. Aldis Gobzems kļuva par vienu no redzamākajiem partijas līderiem un viņš tika izvirzīts premjera amata kandidāta lomai.
Tomēr jau drīz pēc vēlēšanām sākās iekšējie konflikti starp Aldi Gobzemu un Artusu Kaimiņu: cīņa par partijas ietekmi; publiski asi izteikumi starp partijas biedriem; jautājumi par partijas reputāciju. 2019. gada februārī KPV LV valde Aldi Gobzemu no partijas izslēdza, pamatojot to ar pārmetumiem par partijas tēla graušanu. Viņš šo lēmumu kritizēja un paziņoja par jauna politiskā projekta veidošanu.
Viņa nākamais projekts bija partija “Likums un kārtība”, kas vēlāk pārtapa par “Katram un katrai”, kura 2022. gada Saeimas vēlēšanās nepārvarēja 5% barjeru iekļūšanai Saeimā. Pēc neveiksmes partija mainīja nosaukumu uz “Platforma 21”, bet vēlāk – pirms 15. Saeimas vēlēšanām – pārtapa par “Gobzema sarakstu”. Pats saraksta līderis skaidrojis, ka nosaukuma maiņa nav personības kults, bet gan praktisks solis, jo viņa vārds sabiedrībā jau ir atpazīstams politisks zīmols.
Tomēr vēlēšanu sarakstā Alda Gobzema vārdu neatradīsies, jo 2024. gada nogalē viņš oficiāli nomainīja vārdu un uzvārdu uz Arigo Toro. Iemesls tam esot viņa dzīve Spānijā – latviskais vārds un uzvārds spāniski runājošā vidē radījis praktiskas grūtības, piemēram, izrunā un dokumentu aizpildīšanā. Viņš norādīja, ka jaunais vārds palīdzot vieglāk iekļauties Spānijas sabiedrībā. Tomēr sabiedrībā šis solis izraisīja plašu rezonansi, jo vārda maiņa daudziem šķita neparasta; radās jautājumi, vai tā ir personiska pārmaiņa vai mēģinājums distancēties no iepriekšējās reputācijas.
Gobzema skandāli
Arigo Toro (Aldis Gobzems) ir jurists, bijušais advokāts un bijušais 13. Saeimas deputāts, kurš Latvijas politikā ienāca ar ļoti strauju popularitātes kāpumu, kļūstot par vienu no redzamākajiem tā sauktā “protesta balsojuma” politiķiem. Vēlāk viņš pārcēlās uz dzīvi Spānijā. Pirms iesaistīšanās politikā viņš bija galvenokārt pazīstams kā zvērināts advokāts. Viņš strādāja juridiskajā jomā un bija iesaistīts vairākās publiski apspriestās lietās, tostarp kā advokāts Zolitūdes traģēdijas krimināllietā, kuru viņš “uzmeta”.
Aldis Gobzems faktiski pameta Zolitūdes traģēdijas upuru tiesisko pārstāvību, un viņa rīcības dēļ tika izbeigta vismaz viena nozīmīga civillieta. 2018. gada nogalē, pēc ievēlēšanas 13. Saeimā, Aldis Gobzems paziņoja par advokāta prakses pārtraukšanu. Viņa pēkšņā izstāšanās no procesa atstāja cietušos un bojāgājušo tuviniekus neziņā, jo citi advokātu biroji nevēlējās tik vēlā stadijā pārņemt viņa iesāktās krimināllietas un civillietas. Kopumā tiesību eksperti un cietušo tiesību aizstāvji viņa rīcību vērtēja kā neprofesionālu, jo personīgās politiskās ambīcijas tika nostādītas augstāk par upuru tiesisko interešu aizstāvību līdz galam.
Savukārt ir viņa politiķa karjera saistās ar vairākiem skandāliem. Skaļākie no tiem:
* Pēc 13. Saeimas vēlēšanām Aldis Gobzems tika nominēts kā viens no potenciālajiem premjera amata kandidātiem. Viņa piedāvātā valdības veidošanas taktika bija ļoti pretrunīga, un mēģinājums izveidot valdību beidzās neveiksmīgi. Tas kļuva par vienu no pirmajiem lielajiem publiskajiem konfliktiem, kas nostiprināja viņa tēlu kā ļoti “skandalozam” politiķim.
* Alda Gobzema politiskais stils bieži izraisījis konfliktus arī paša komandās. Viņa kritiķi pārmet pārāk personificētu politiku, asu retoriku, biežas domstarpības ar sabiedrotajiem. Savukārt atbalstītāji viņu redz kā politiķi, kurš “pasaka to, ko citi baidās pateikt”.
* Covid-19 pandēmijas laikā Aldis Gobzems kļuva par vienu no redzamākajiem valdības Covid-19 politikas kritiķiem. Viņš piedalījās un organizēja protesta aktivitātes pret ierobežojumiem un vakcinācijas politiku, kas piesaistīja gan atbalstītājus, gan kritiku.
Dārgie solījumi: lai arī ko tas maksātu
Gobzema saraksts ir viens no spilgtākajiem politiskā populisma piemēriem pēdējo gadu laikā. Tā stiprā puse ir skaidrs vēstījums – “mazāka valsts (pārvalde), vairāk naudas cilvēkiem, tradicionālas vērtības”. Taču vājā puse ir ilgstošā politisko projektu maiņas vēsture, konflikti ar bijušajiem sabiedrotajiem un jautājumi par to, cik stabila būtu šāda viena līdera organizācija pēc nonākšanas pie varas. Saraksta programma ir viena no ambiciozākajām un vienlaikus fiskāli visdārgākajām: ļoti dārgi sociālie solījumi vienlaikus ar nodokļu samazināšanu.
Programma sola: 5000 eiro par katra bērna piedzimšanu; 1000 eiro mēnesī par bērnu līdz divu gadu vecumam; iedzīvotāju ienākuma nodokļa atcelšanu daudzbērnu ģimenēm; bezmaksas ēdināšanu visiem skolēniem; bezmaksas sabiedrisko transportu pensionāriem; automātisku sociālo pabalstu piešķiršanu; vienīgā mājokļa nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu; PVN samazināšanu pārtikai, elektrībai, gāzei un medikamentiem.
Tajā pašā laikā programma paredz ievērojami samazināt nodokļu ieņēmumus. Tas nozīmē, ka vienlaikus tiek piedāvāts gan strauji palielināt valsts izdevumus, gan samazināt budžeta ienākumus, taču nav izskaidrots, no kādiem avotiem šis iztrūkums tiktu segts.
Viens no neparastākajiem formulējumiem programmā ir izglītības sadaļā: “Piesaistīsim spēcīgus ārvalstu mācību spēkus... Lai arī ko tas maksātu.” Politiskajās programmās šāds formulējums ir ļoti netipisks, jo tajā faktiski tiek atzīts, ka izmaksām netiek noteikts ierobežojums. Parasti partijas norāda finansējuma avotus vai prioritātes, nevis sola īstenot ieceri neatkarīgi no cenas.
Radikāli priekšlikumi
* Programma skolēniem paredz pilnībā likvidēt mājasdarbus. Tas ir viens no radikālākajiem priekšlikumiem Latvijas izglītības politikā. Starptautiskajā praksē mājasdarbu apjoms tiek samazināts vai diferencēts, taču pilnīga atteikšanās no tiem ir reta.
* Programma arī sola atteikties no sistēmas, kas “liedz labot atzīmes”. Tas ir vairāk politisks sauklis nekā konkrēta reforma, jo Latvijas skolās vērtēšanas kārtība dažādās skolās jau šobrīd atšķiras un iespējas uzlabot vērtējumu daudzviet pastāv.
* 270 dienu nodokļu brīvdienas visiem jaunajiem uzņēmumiem. Lai gan vairākas valstis piedāvā nodokļu atvieglojumus jaunajiem uzņēmumiem, gandrīz pilnīga nodokļu atlikšana deviņus mēnešus visiem uzņēmumiem būtu ļoti plaša programma, kas varētu radīt arī iespējas ļaunprātīgai izmantošanai.
* 2. pensiju līmeni padarīt pilnīgi brīvprātīgu, kas ir viens no strīdīgākajiem ekonomiskajiem priekšlikumiem. Atbalstītāji to argumentē ar cilvēku izvēles brīvību. Savukārt šīs idejas pretinieki norāda, ka tas ilgtermiņā var samazināt nākotnes pensijas un vājināt uzkrājumu sistēmu, jo daļa cilvēku no uzkrāšanas atteiktos.
* Programma sola Latviju pārvērst par Eiropas investīciju un nodokļu centru. Šis ir ļoti ambiciozs mērķis, taču programmā nav aprakstīts, kā tas tieši paveicams.
* Latvija Ukrainas un Krievijas kara jautājumā neieņems “priekšplānā ejošu pozīciju”; uzsvars būs uz diplomātiju un mieru, uzsver gobzemieši. Tas ievērojami atšķiras no līdzšinējās Latvijas ārpolitikas, kurā konsekventi uzsvērts militārs un politisks atbalsts Ukrainai kopā ar NATO un ES partneriem.
* Tautas vēlēts Valsts prezidents. Šis nav jauns priekšlikums Latvijas politikā, tomēr Gobzema programma to pasniedz kā vienu no galvenajiem demokrātijas instrumentiem. Tam būtu nepieciešami Satversmes grozījumi un plaša politiska vienošanās.
No fiskālā skatupunkta programma rada vairākus būtiskus jautājumus. Salīdzinoši reāli īstenojami priekšlikumi: tautas vēlēts prezidents (ja izdodas grozīt Satversmi); referenduma sliekšņa samazināšana; Drošības akadēmija; lielāks uzsvars uz dronu tehnoloģijām aizsardzībā.
Daļēji izpildāmi, bet ļoti dārgi priekšlikumi: bezmaksas ēdināšana visiem skolēniem; bezmaksas sabiedriskais transports pensionāriem; plaši ģimeņu pabalsti; PVN samazināšana.
Ļoti grūti īstenojami bez milzīgas budžeta pārkārtošanas: vienlaikus būtiski samazināt nodokļus un strauji palielināt sociālos izdevumus; pilnībā atcelt NĪN vienīgajam mājoklim, neparedzot alternatīvu ieņēmumu avotu pašvaldībām; īstenot visus demogrāfijas solījumus esošā budžeta ietvaros.
Politologi par populistiskiem parasti uzskata solījumus, kuros tiek piedāvāti ļoti plaši ieguvumi sabiedrībai, bet netiek skaidrots to finansējums. Šajā programmā tādu ir pārpārēm.
Gobzemiešu nepazīstamās sejas
Rīgas saraksta līderis ir pats Arigo Toro (Aldis Gobzems) un aiz viņa seko nepazīstami vārdi. Otrā – bezdarbniece (pēc tirdzniecības eksperte) Marita Liepiņa, trešā Valsts kases konsultante darba samaksas jautājumos, grāmatvede Sanita Lemeševska. Ar aktīvu darba dzīvi Rīgas gobzemieši nav aizrāvušie, jo no 34 sarakstā iekļautajiem deputātu kandidātiem trīs ir bezdarbnieki, divas mājsaimnieces, viens norādījis ka “nestrādā” un viens ir pensionārs – 59 gadus vecais Ivars Grauds, kurš vēl nav sasniedzis oficiālo (vispārējo) pensionēšanās vecumu – 65 gadus. Viens no četriem visu partiju 1428 deputātu kandidātiem, iesniedzot anketu, arī pamatīgi saputrojās. Saraksta 20. numurs - Ogres rajona brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks Jāzeps Janiševs vispirms norādīja, ka viņam bijusi saistība ar PSRS vai ārvalstu specdienestiem, ko vēlāk laboja.
Vidzemes saraksta līderis ir SIA HEKTO development (būvniecības projektu attīstīšana) valdes priekšsēdētājs Agris Freifalts. Otrais – finanšu institūcijas IT vecākais administrators Roberts Volkovičs, bet trešā – uzkopēja Saulkrastu pašvaldībā Inese Vaska.
Latgales sarakstā ir tikai četri kandidāti: Raimonds Nipers no Dagdas - SIA “MĀRA N” (mazumtirdzniecība) valdes loceklis, Sergejs Pirogovs - SIA “Zuchel Kuche”(mēbeļu salons) valdes loceklis, pašnodarbinātā juriste Viktorija Grafe un Jānis Žukovskis - SIA “T Profile” (griestu uzstādīšanas serviss) projektu vadītājs.
Arī Kurzemes saraksts nav dižs – tikai septiņi deputātu kandidāti: Daniels Balika - Ventspils Krišjāņa Valdemāra pamatskolas skolotājs, Laura Kontrauska – pašnodarbinātā māksliniece. Aiz viņiem seko būvniecības biznesa pārstāvji Dainis Grabovskis (“DG-Projects” un Aleksandrs Dupats (“Alex AB Būve”), piektā kroga “Aptieka” īpašniece Anna Ipatova, sestais - SIA “ROCKTEHNIK” darbinieks Jānis Zvejnieks, bet sarakstu noslēdz taksists Kristaps Neimanis.
Zemgales saraksta līdere ir sociālā darbiniece no Bauskas Ilze Kalniņa-Molotoka, otrā - SIA "T-System Tyres” (autoserviss) projektu vadītāja Alīna Bondare, bet trešā Rundāles bērnudārza “Mārpuķīte” lietvede Agija Freifelde. Vispazīstamākais šajā sarakstā ir Latvijas Olimpiskā vienības sportists, svarcēlājs Armands Mežinskis, kurš šopavasar Gruzijā notiekošajā Eiropas čempionātā svarcelšanā izcīnīja septīto vietu svara kategorijā līdz 94 kilogramiem.
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24. augustā iepazīstināšanu ar deputātu kandidātu sarakstiem turpināsim ar Apvienoto sarakstu.