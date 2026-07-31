Rīgas centrā avarē "CityBee" automašīna.
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Šodien 08:11
Rīgas centrā avarē "CityBee" automašīna; vadītājs pēc negadījuma aizbēg
Ceturtdienas, 30. jūlija, vakarā Rīgā, 11. novembra krastmalā, noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīta "CityBee" koplietošanas automašīna, vēsta "Sadursme".
Pēc aculiecinieku stāstītā, automašīna lielā ātrumā nobraukusi no brauktuves un notriekusi vairākas ceļa zīmes. Pēc sadursmes vadītājs esot pametis notikuma vietu, atstājot bojāto transportlīdzekli ielas vidū.
Notikušā aculiecinieki pieļauj, ka automašīnas vadītājs varētu būt bijis alkohola reibumā, tomēr oficiāla apstiprinājuma šai informācijai pagaidām nav.
Par negadījuma apstākļiem un iespējamo vadītāja atrašanos policija pagaidām nav sniegusi plašāku informāciju.