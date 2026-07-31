Rīgas centrā avarē "CityBee" automašīna; vadītājs pēc negadījuma aizbēg
Foto: ekrānuzņēmums no video
Rīgas centrā avarē "CityBee" automašīna.
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Rīgas centrā avarē "CityBee" automašīna; vadītājs pēc negadījuma aizbēg

Samanta Kārkliņa

Jauns.lv

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Ceturtdienas, 30. jūlija, vakarā Rīgā, 11. novembra krastmalā, noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīta "CityBee" koplietošanas automašīna, vēsta "Sadursme".

Rīgas centrā avarē "CityBee" automašīna; vadītājs ...

Pēc aculiecinieku stāstītā, automašīna lielā ātrumā nobraukusi no brauktuves un notriekusi vairākas ceļa zīmes. Pēc sadursmes vadītājs esot pametis notikuma vietu, atstājot bojāto transportlīdzekli ielas vidū.

Notikušā aculiecinieki pieļauj, ka automašīnas vadītājs varētu būt bijis alkohola reibumā, tomēr oficiāla apstiprinājuma šai informācijai pagaidām nav.

Par negadījuma apstākļiem un iespējamo vadītāja atrašanos policija pagaidām nav sniegusi plašāku informāciju.

 

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