Vēl dažas minūtes - un glābt vairs nebūtu ko: Ventspils tirgū izcēlies postošs ugunsgrēks
Otrdienas vakarā Ventspils tirgū izcēlās ugunsgrēks, kurā nodega viena no koka tirdzniecības nojumēm. Neviens cilvēks negadījumā nav cietis, un tirgus arī pēc ugunsnelaimes turpina darbu, taču nodarītie zaudējumi būs ievērojami, informē raidījums "Degpunktā".
Kā stāsta SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" valdes priekšsēdētājs Armīns Kleinbergs, liesmas izcēlās vienā no nojumes stūriem un ļoti strauji izplatījās. Viņš uzteica Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīvo rīcību, norādot, ka vēl dažu minūšu kavēšanās varēja nozīmēt visas būves iznīcināšanu.
Pašvaldībā lēš, ka bojātās nojumes atjaunošana izmaksās vairākus desmitus tūkstošu eiro.
Ugunsgrēks izcēlās laikā, kad tirgū tirdzniecība nenotika, tāpēc neviens tirgotājs nav cietis un preces nav iznīcinātas. Daļa tirgotāju gan uz laiku bija spiesti pārcelties uz citām tirdzniecības vietām, jo teritorija tika norobežota.
Tirgotāji pieļauj, ka ugunsgrēku varētu būt izraisījusi elektrības sistēmas kļūme, tomēr pašvaldība pagaidām atturas izteikt pieņēmumus par ugunsnelaimes iemeslu.
Policija turpina izmeklēšanu. Tiek vērtētas vairākas iespējamās versijas, tostarp īssavienojums, neuzmanīga rīcība ar uguni vai ļaunprātīga dedzināšana. Notikušā apstākļu noskaidrošanai tiks analizēti arī videonovērošanas kameru ieraksti no tirgus apkārtnes.