Politika
Šodien 19:43
Saņemot "sveicienu" no Krievijas, Polija plāno būtiski stiprināt Ukrainas aizsardzību
Ukraina drīzumā varētu saņemt papildu atbalstu savas pretgaisa aizsardzības stiprināšanai. Polijas premjerministrs Donalds Tusks paziņojis, ka valdība izvērtēs iespēju nodot Ukrainai vēl vairāk raķešu sistēmām "Patriot".
Ar šo paziņojumu premjers nāca klajā neilgi pēc tam, kad Polijas austrumos, Krievijai veicot kārtējo masīvo dronu un raķešu triecienu Ukrainai, nogāzās krievu spārnotā raķete H-101.
"Pēc šī incidenta mēs cik vien iespējams drīz izskatīsim jautājumu par turpmāko palīdzību Ukrainai, jo īpaši par nākamo raķešu piegādi "Patriot" sistēmām, ja radīsies tāda nepieciešamība," sacīja Tusks.
Aizvadītajā naktī masīvajos Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainā nogalināti vismaz astoņi cilvēki.
Viena Krievijas raķete nakts trieciena gaitā ielidoja Polijas gaisa telpā un nogāzās uz dienvidiem no Ļubļinas.