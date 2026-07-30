"Telegram" dibinātājs Durovs nokļuvis Krievijas "teroristu" sarakstā
Krievijas varasiestādes ceturtdien iekļāvušas "Telegram" dibinātāju Pāvelu Durovu tā dēvētajā "teroristu un ekstrēmistu" sarakstā. Šis solis seko dienu pēc Federālā drošības dienesta paziņojuma par krimināllietas ierosināšanu pret uzņēmēju.
Durova vārds ceturtdien parādījās Krievijas reģistrā "teroristi un ekstrēmisti", ko uztur Krievijas finanšu uzraudzības iestāde "Rosfinmonitoring". Sarakstā iekļautajiem būtībā ir aizliegts veikt darījumus Krievijas teritorijā.
Krievijas varasiestādes pirms dažām dienām jau paziņoja, ka cenšas panākt Durova aizturēšanu saistībā ar apsūdzībām, ka viņš ļāvis platformu izmantot Ukrainas izlūkdienestiem.
Durovs jau daudzus gadus dzīvo ārpus Krievijas, viņam ir arī Francijas un Apvienoto Arābu Emirātu pases. Maskavai pastiprinot kontroli pār internetu, "Telegram" dibinātājam vairākkārt radušās konfliktsituācijas ar Krievijas varasiestādēm.
Viņa izveidotais ziņojumapmaiņas rīks "Telegram" ir viena no galvenajām saziņas platformām Krievijā, un amatpersonas atkārtoti mēģinājušas bloķēt piekļuvi tai vai kavēt tās panākumus. Varasiestādes vērsušas spiedienu uz Durovu, cenšoties panākt, lai viņš nodod lietotāju datus.
FSB šonedēļ paziņoja, ka izsludinājis Durovu starptautiskajā meklēšanā.