Eiropas Savienība daļai ukraiņu piemēros stingrākus ieceļošanas noteikumus
Eiropas Savienības dalībvalstis vienojušās par stingrākiem imigrācijas noteikumiem mobilizācijas vecuma Ukrainas vīriešiem. Pieņemto lēmumu ceturtdien ziņu aģentūrai DPA apstiprināja ES pārstāvis sakariem ar presi.
Šis lēmums pieņemts pēc Kijivas lūguma. Tā mērķis ir neļaut tiem, kas cenšas izvairīties no militārā dienesta Ukrainas karā pret Krieviju, izmantot vienkāršotu uzņemšanu Eiropas Savienībā (ES).
Saskaņā ar vienošanos Ukrainas vīrieši vecumā no 23 līdz 60 gadiem varēs izmantot ES pagaidu aizsardzības sistēmu tikai tad, ja viņi ir pabeiguši militāro dienestu vai ir oficiāli atbrīvoti no tā. Tomēr šīs izmaiņas attieksies tikai uz vīriešiem, kas ierodas ES pirmo reizi.
Jaunie noteikumi paredz, ka Ukrainas vīrieši militārā dienesta vecumā joprojām varēs pieteikties patvērumam, taču tas nozīmē, ka viņu izredzes saņemt aizsardzību un uzturēšanās atļauju būs ievērojami mazākas.
Kara bēgļi no Ukrainas tiek uzņemti ES saskaņā ar tā saukto Pagaidu aizsardzības direktīvu, kas nozīmē, ka viņu pieteikumi netiek izvērtēti katrs atsevišķi. Līdz šim tas ir ievērojami atvieglojis ukraiņiem aizsardzības saņemšanu ES salīdzinājumā ar bēgļiem no citām valstīm.
Nākotnē vīriešiem, kas bēg no Ukrainas, būs jāpierāda, ka viņi ir izpildījuši militārā dienesta pienākumus, uzrādot pasi ar Ukrainas iestāžu izsniegtu izbraukšanas zīmogu vai dokumentu, kas apstiprina atbrīvojumu no militārā dienesta pienākumiem vai to izpildi.