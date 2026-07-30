Siltumtīklu bojājumi Rīgas centrā: vairākās vietās nebūs karstā ūdens
Hidraulisko pārbaužu laikā vairākās vietās Rīgas centrā konstatēti siltumtīklu bojājumi, pavēstīja uzņēmums "Rīgas siltums". Tas nozīmē, ka daudzas mājas paliks bez siltā ūdens.
Patlaban bojājumi konstatēti atsevišķos, lokālos posmos Bruņinieku, Lāčplēša, Grostonas, Vesetas, Zaubes un Matīsa ielās.
Daļā objektu remontdarbi jau sākti, savukārt citviet bojājumu precīza lokalizācija vēl turpinās.
Bojājumu identificēšana turpinās arī pēc hidraulisko pārbaužu beigām. Darbinieku brigādes veic siltumtīklu praktisko apgaitu, un nepieciešamie remontdarbi tiek organizēti nepārtrauktā režīmā, lai iespējami ātri pilnībā atjaunotu sistēmas darbību.
Bojājumu identificēšanas un novēršanas laikā bez karstā ūdens palikušas aptuveni 23 ēkas. Kā skaidroja uzņēmumā, apgaitas un remontu laikā ēku skaits mainās.
Ēku saraksts, kurās bojājumu dēļ siltumtīklos īslaicīgi nebūs pieejams karstais ūdens, tiks publicēts un aktualizēts divas reizes dienā - plkst. 9 un 21 uzņēmuma "Rīgas siltums" mājaslapas sadaļā "Aktualitātes". Pirmais saraksts tiks publicēts šovakar.
Kopumā Rīgā Daugavas labā krasta siltumtīklu hidrauliskā drošības pārbaude noslēgta sekmīgi un lielākajai daļai apsaimniekotāju dota atļauja pieslēgt siltummezglus, lai atjaunotu karstā ūdens padevi ēkās.
Tādējādi karstais ūdens lielai daļai rīdzinieku būs pieejams jau šovakar.
"Rīgas siltuma" koncerna apgrozījums finanšu gada pirmajā pusgadā, kas ilga no 2025. gada 1. oktobra līdz 2026. gada 31. martam, bija 208,386 miljoni eiro, kas ir par 10,1% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa pieauga par 20,6% un sasniedza 40,254 miljonus eiro.
Mātessabiedrības "Rīgas siltums" apgrozījums attiecīgajā periodā bija 208,381 miljons eiro, kas ir pieaugums par 10,1%, bet uzņēmuma peļņa pieauga par 56,1% - līdz 35,081 miljonam eiro.
"Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% - Latvijas valstij, 2% - SIA "Enerģijas risinājumi. RIX", bet "Latvenergo" pieder 0,005% akciju.