Indras Vilipsones kultūrpieturas nedēļai. Ko ieplānot no 3. augusta līdz 9. augustam?
Šī nu ir tā reize, kad ir vēlme mazliet vēl pakavēties aizvadītajā nedēļā piedzīvotajā, jo kā reizi manos plānos pavisam negaidīti iemanījās divi noteikumi, par kuriem vēlos padalīties, jo Jums tas varētu gana labi derēt plānojot tālākos kultūrkalendārus.
Laimīgas sagadīšanās pēc nokļuvu Mākslas muzejā “Rīgas Biržā” un pastaigu kuratores Vitas Birzakas vadībā aplūkoju divas jau aprakstītās izstādes. Jāņa Avotiņa izstādi “Tālē” un spāņu mākslinieka Lido Riko darbus, kas vienoti nosaukumā “Atklāsme” un integrēti muzeja pastāvīgajās ekspozīcijās. Došanās muzejā kopā ar kuratoru ir pavisam cita lieta, tik daudz neievērotu detaļu, tik daudz jaunu kontekstu, es tiešām iesaku, ja ir tāda iespēja, bet šeit pievienošu dažus teikumus, ko piefiksēju Vitas Birzakas ceļavārdos:
"Sākotnēji Lido Riko aprīlī muzejā pavadīja trīs dienas. Viņš šeit ieradās gluži kā uz citas planētas – vietā, kur nekad iepriekš nebija bijis, tāpat kā Latvijā un Rīgā kopumā. Šīs trīs dienas viņš pavadīja muzejā, zinot, ka viņam tiek piedāvāta iespēja veidot izstādi, kas integrēta pastāvīgajā ekspozīcijā. Protams, viņam nebija obligāti jāinterpretē muzeja darbi vai jāmeklē dialogs ar ekspozīciju, taču, ja viņš to vēlētos, šāda iespēja bija.
Tieši šis aspekts man šķita ļoti interesants – tas ir cilvēka skatiens no malas. Ko mēs paši šeit varam ieraudzīt? Kā uz šo ekspozīciju raugās cilvēks, kuram nav iepriekšējas pieredzes ar mūsu kultūrtelpu?
Lido Riko ir mākslinieks, un viņa uzdevums ir citāds. Taču interesanti ir arī tas, cik daudz cilvēks vispār nolasa no ekspozīcijas un muzejā izvietotajām etiķetēm, kā mēs izskatāmies no šāda distancēta skatpunkta. Es savu gājienu cauri muzejam noteikti veidotu tā, ka sāktu ar Avotiņa izstādi un savu komentāru, pēc tam kopā izstaigājot pārējos stāvus. Taču vienlaikus ļoti ceru, ka būsiet ieplānojuši laiku arī pabūt ar darbiem aci pret aci. Manuprāt, Avotiņa izstāde atveras tikai tad, kad izdodas nomest ikdienas tempu, atļaut sev pakavēties, nomierināties un sajust tās atmosfēru. Līdzīgi ir arī ar spāņu mākslinieka darbiem. Iespējams, tie palīdz ekspozīcijā pamanīt to, kam ikdienā vienkārši paejam garām. Mēs ejam cauri zālēm, redzam desmitiem darbu pie sienām, bet reti pie kā īsti apstājamies. Kas vieno abus autorus? Es pati mēģināju saprast, kā veidot šo kontekstu, un, manuprāt, abus vieno filozofisks skatījums un vēlme savos darbos ienest arī literāru dimensiju. Runājot par vizuālo valodu, abi strādā ar tēlu. Lido Riko ir daudz reālistiskāks, un vēlāk mēs aiziesim arī uz telpu, kur skatāma īsa videofilma par viņa radošo procesu un to, kā tehniski top skulptūras. Savukārt arī Avotiņa darbos centrā ir tēls. Viņš strādā ar fotogrāfiju – ar dzīvu cilvēku un fotogrāfiju kā atmiņas nesēju, savā ziņā arī kā dokumentu."
Te būs vēlreiz virtuālā taciņa uz skaisto Rīgas Biržu, varbūt ir pa ceļam…
Otra mana reminiscence saistīta ar kultūrvietu “ZEIT”, kur laimīgā kārtā nokļuvu uz “Kremerata Lettonica” koncertu. Skaista un viesmīlīga kultūrtelpa, mūzika, kas darīja Svētkus, svaigs gaiss, lauku smaržu palete, bet protams pati koncertprogramma – Bahs, Ķeniņš, Maskats, Mustonens un Jēkabs Jančevskis noslēgumā… Prāts bija tīrs un brīvs. Sirds laimīga. Nākamā tikšanās ar visu orķestri “Kremerta Baltica” jau vasaras un rudens mijā septembrī Dzintaru koncertzālē, kur veselas trīs dienas skanēs “Kremerata Baltica” jubilejas festivāls. Plānosim laicīgi un gaidīsim tikšanos.
Bet tagad arī kādu aktualitāti, es noteikti došos atkal apciemot galeriju “Daugava”, jo tur mākslinieces Jutas Rindinas izstāde “Kobalts” ver durvis. Lūk vēstījums, ko galerija atkal sarūpējusi: “Jutas Rindinas vārds mūsu mākslā ir ļoti zināms. Teikt par Jutu – keramiķe, ir nepateikt neko. Jā, viņa izmanto gandrīz visus keramikas materiālus, bet tieši porcelāns kaut kā īpaši atbilst viņas spējām. Ne jau tikai tasīte un apakštasīte - viņas radošās darbības loks ir daudz plašāks. Viņa ir neparastu formu meistare, un viņai ir pašai sava unikāla tēlu pasaule. Skaties un domā – no kurienes tie nāk: Breigelis, Kronenbergs, nami Alberta ielā Rīgas Klusajā centrā - gan jau varētu piesaukt vēl daudz ko, jo no porcelāna mākslas tradīcijām daudz kas nolasāms mākslinieces darbos.
Zilais porcelāns un kafijas servīzes ir vienmēr bijušas ļoti pieprasītas, un meistari labprāt izmantojuši kobaltu zemglazūras gleznojumos, nemaz nerunājot par podiņu krāsnīm. Bet, skatot lielu daļu no Jutas darbiem, rodas asociācijas ar mūsu jūgendstila namiem, īpaši ar minēto Alberta ielu. Un tie jau bērnībā rosinājuši meiteni tur pastaigāties ar atvērtu muti – viss tas interesantais tak fasādes augšējā daļā. Tā ir vesela pasaule, kas apdzīvo namu fasādes un balkonus. Un ne jau to interesanto ieraudzīsi zem kājām – tāpēc galva atmesta, mute vaļā, labi, ja līdzi būtu vēl kāds papīrīts, kur saskatīto piefiksēt. Jā, tagad uz Rīgu brauc no visas pasaules un vēro mūsu centra namu fasādes ar maskām, pūķiem, lauvām, briesmonīšiem, kuriem pat vārds nav zināms. Un tāpēc - vai tas kāds brīnums, ja Jutas Rindinas darbi, īpaši jau šī kobalta vārdā nosauktā kolekcija, savu vietu atradusi Klusā centa galerijā “Daugava”?
Es pat nezinu otru mūsu mākslinieku, kas ierosmes tik dāsni saņēmis no šī Rīgas rajona namiem. Protams, viss Jutas interpretācijā, jo tik tieši jau tēli nav pārnesti - arī sižeti, tēli ir mākslinieces iztēles radīti. Un tomēr, tas mājvietas impulss ir nolasāms. Tas, ka bērnības iespaidi ir vispaliekošākie, tas man nav pat jāatgādina. Vēl tikai jāpiemin kobalta zilais. Man tas šķiet skaistuma iemiesojums, bet tā ir krāsa, kas simbolizē cerības, ticību, garīgumu. Zilā krāsa vedina uz pārdomām, rosina meklēt garīgu dziļumu. Daudz ir rakstīts par krāsu simboliem, jau Gēti ieskaitot. Par zilo ir skaisti un stipri vārdi, bet porcelāna mākslas pārzinātājiem, tas ir kobalts – kobalta zilais, zemglazūras gleznojums. Un tagad vesela izstāde. Ir arī funkcionāli trauki, bet arī tie ir neparasti, šķiet, ka vislabāk tos uztvert bez kāda ziediņa vai plaukstoša zariņa - tikai kā vāzi, tikai kā šķīvi, tikai kā krūzi. Tātad cieņa izpausta funkcijai, bet taču vairāk teorētiski. Pa pirkstiem jau neviens nesitīs, ja uz dīvainās formas šķīvja uzliksi zemenes, bet pareizāk būs, ja ļausi tam darboties tikai kā mākslas priekšmetam, kā objektam, jo vairāk nekas tur neprasās. Un kobalts šo domu pat pastiprina, pārvērš par pārliecību.’’
Jauku augusta ieskaņu un tiekamies!