Valsts policija skaidro, kuriem darbiniekiem turpmāk būs obligāti jāveic alkohola testi
Alkohola pārbaudes Valsts policijā netiks veiktas visiem darbiniekiem. Tās attieksies uz tām amatpersonām, kuru pienākumu izpilde saistīta ar dienesta šaujamieroča nēsāšanu un dienesta transportlīdzekļa vadīšanu, informējusi Valsts policija.
Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava trešdien atklāja, ka pēc traģēdijas Priekulē prevencijas nolūkos visā Latvijā daļai policistu būs jāveic ikrīta alkohola testi. Valsts policija (VP) tagad precizējusi, uz kurām amatpersonām attieksies šīs izmaiņas un kā pārbaudes tiks veiktas.
Kā norādīja VP, pārbaužu veikšanai tiks izmantotas VP rīcībā jau esošās alkohola koncentrācijas noteikšanas ierīces, tādēļ papildu finansējums to iegādei nav nepieciešams.
Izstrādātā kontroles sistēma paredz, ka noteikto pasākumu izpildi uzraudzīs struktūrvienību vadītāji, kuri par to sniegs informāciju VP Iekšējās kontroles birojam. Alkohola koncentrācijas pārbaudes netiks veiktas publiski.
VP uzsver, ka atsevišķu personu darbību dēļ netiks zaudēta uzticība visam kolektīvam "un arī iekšēji skaidrojam, ka šo pārbaužu mērķis nav aizvainot godprātīgos kolēģus, par ko uzskatām absolūto vairākumu".