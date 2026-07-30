Pašvaldība izskata iespēju piedāvāt ekskursijas slēgtajā Jelgavas cietumā
Jelgavas pašvaldība izskata iespēju piedāvāt ekskursijas slēgtajā cietumā, kas pārņemts no valsts, uzzināja pašvaldība.
Pirms mēneša pašvaldība no Tieslietu ministrijas bezatlīdzības lietošanā un pārvaldīšanā pārņēma slēgto Jelgavas cietuma teritoriju Palīdzības ielā 3 un 7. Pašlaik pašvaldība izstrādā šīs teritorijas tālāku attīstības konceptu, paredzot, ka tuvākajos mēnešos šeit varētu sākt piedāvāt arī ekskursijas interesentiem vai telpu nomu pasākumu organizēšanai.
Vienlaikus jau pirmajā mēnesī pašvaldība ir saņēmusi arī piedāvājumus bijušo cietuma teritoriju izmantot spēlfilmu uzņemšanai. Tāpēc ceturtdien domes sēdē apstiprināta telpu nomas maksa filmēšanas un audiovizuālu darbu uzņemšanai bijušajā cietumā.
Noteikts, ka filmēšanas un audiovizuālu darbu uzņemšanas vajadzībām bijušajā Jelgavas cietuma teritorijā telpu nomas maksa būs 0,15 eiro dienā par vienu kvadrātmetru.
Jau ziņots, ka no jūnija beigām Jelgavas cietums ir slēgts un cietuma ēkas Tieslietu ministrija nodeva pašvaldībai tās funkciju realizēšanai.