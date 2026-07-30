Svarīgs lēmums par "airBaltic" nākotni: valdība atbalsta jauno biznesa plānu
Šodien, 30.jūlijā, Ministru kabinets izskatīja nacionālās lidsabiedrības “airBaltic” pusgada rezultātus un jauno biznesa plānu, atbalstot tā ieviešanu. Vienlaikus valdība Satiksmes ministrijai (SM) kā akcionāram deva mandātu balsot uzņēmuma obligāciju turētāju sapulcē, kas plānota 3. augustā ar mērķi nodrošināt starpfinansējumu pietiekamas likviditātes nodrošināšanai un efektīvai jaunā biznesa plāna īstenošanai, informē SM.
“airBaltic nodrošina Latvijas ekonomikai stratēģiski svarīgu starptautisko savienojamību. Valsts kā atbildīga akcionāra un kreditora uzdevums ir iesaiste uzņēmuma stabilizācijas procesā, atbalstot pārdomātu un racionālu risinājumu uzņēmuma nākotnes vārdā. Šodienas lēmums ir solis uz priekšu, lai “airBaltic” varētu piesaistīt stratēģiskus, ilgtermiņa investorus. Tāpat tiek saglabāts mērķis, ka Rīga ir “airBaltic” bāzes vieta. Tas ir svarīgi Latvijas starptautiskajai savienojamībai, valsts kopējai ekonomiskajai aktivitātei un attīstībai”, uzsver satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis.
Jauno stratēģisko biznesa plānu “airBaltic” vadība izstrādājusi sadarbībā ar starptautiskajiem aviācijas nozares konsultantiem “Seabury”, ievērojot akcionāra gaidu vēstulē noteiktos uzņēmuma stratēģiskās attīstības virzienus un nosacījumus. Plāna galvenais mērķis ir nodrošināt uzņēmuma ilgtermiņa finansiālo stabilitāti un pakāpeniski mazināt atkarību no valsts finansējuma. Tas balstīts uz četriem pamatprincipiem: darbības nepārtrauktību un lidojumu nodrošināšanu, Rīgas kā Baltijas aviācijas centra stiprināšanu, reģionālās savienojamības attīstību un finansiālo ilgtspēju.
“airBaltic” darbības modeļa pilnveide, stratēģiskās attīstības pārskatīšana un finanšu situācijas stabilizācija ir viena no SM prioritātēm. SM mērķis ir nodrošināt, ka uzņēmums attīstās uz ekonomiski pamatotiem principiem, vienlaikus saglabājot tā stratēģisko nozīmi Latvijas starptautiskās savienojamības nodrošināšanā. Jaunais biznesa plāns sniedz skaidru redzējumu, kā “airBaltic” atgriezīsies pie ilgtspējīgas izaugsmes un rentablas darbības.
Obligāciju turētāju sapulce 3. augustā ir nozīmīgs posms uzņēmuma finansējuma piesaistes procesā. Tās dalībnieki lems par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, tostarp par sapulces norises prasību grozījumiem, finansējuma risinājumu īstenošanu un obligāciju procentu maksājumu atlikšanu, lai atbalstītu uzņēmuma likviditātes pārvaldību biznesa plāna īstenošanas laikā. Darba kārtība jau ir publicēta biržā, un arī sapulces norise un pieņemtie lēmumi tiks publiskoti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Vienlaikus uzņēmums turpina īstenot plānoto lidojumu programmu, nodrošinot pasažieriem drošus un uzticamus pārvadājumus.
“airBaltic” ir nozīmīgs Latvijas un Baltijas reģiona ekonomikas virzītājspēks. Uzņēmums tieši nodarbina ap 3000 darbinieku un netieši rada vēl tūkstošiem darba vietu saistītajās nozarēs. Ar vairāk nekā 130 tiešajiem maršrutiem un sadarbības iespējām vairāk nekā 300 galamērķos lidsabiedrība nodrošina kritiski svarīgu savienojamību, veicinot investīcijas, eksportu un tūrisma attīstību, kā arī stiprinot Latvijas starptautisko konkurētspēju.