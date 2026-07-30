Rīgas Centrāltirgū sākas vērienīgas pārmaiņas
SIA "Rīgas nami" uzsāk nākamo Rīgas Centrāltirgus attīstības projekta posmu. Līdz 2027. gada pavasarim kādreizējais Sakņu paviljons tiks pielāgots gaļas produkcijas tirdzniecībai, vienlaikus paredzot iespēju uz laiku tajā izvietot arī zivju tirgotājus Zivju paviljona atjaunošanas laikā. Tas ir nozīmīgs solis Rīgas Centrāltirgus ilgtermiņa attīstībā, kas ļaus secīgi atjaunot vēsturiskos paviljonus, vienlaikus nodrošinot tirgus nepārtrauktu darbību arī būvdarbu laikā.
Rīgas Centrāltirgus attīstības koncepcija paredz pakāpenisku vēsturisko paviljonu atjaunošanu, secīgi sagatavojot jaunas tirdzniecības telpas, pārceļot tirgotājus un tikai pēc tam uzsākot nākamā paviljona rekonstrukciju. Paralēli turpinās arī Piena paviljona atjaunošana, kur pēc darbu pabeigšanas plānots izveidot mūsdienīgu ēdināšanas paviljonu.
"Šis posms nav tikai atsevišķa paviljona pārbūve, bet nākamais nozīmīgais solis Rīgas Centrāltirgus attīstībā. Mūsu mērķis ir līdz Rīgas Centrāltirgus simtgadei 2030. gadā atjaunot vēsturiskos paviljonus, saglabājot to unikālo raksturu un vienlaikus radot mūsdienīgu, drošu un ērtu vidi tirgotājiem un apmeklētājiem. Šo mērķi iespējams sasniegt tikai pakāpeniski - soli pa solim, saglabājot tirgus darbību visā pārmaiņu laikā. Apzināmies, ka tuvākie gadi prasīs zināmu pacietību gan no tirgotājiem, gan pircējiem," saka SIA "Rīgas nami" valdes priekšsēdētājs Ojārs Valkers.
"Kādreizējā Sakņu paviljona pielāgošana ir nākamais attīstības posms un vienlaikus priekšnosacījums Zivju paviljona atjaunošanai. Pēc darbu pabeigšanas tajā vienuviet plānots izvietot gaļas tirgotājus, kā arī uz laiku nodrošināt zivju produkcijas tirdzniecību laikā, kad rekonstrukcijai tiks nodots Zivju paviljons," uzsver Ojārs Valkers.
Lai uzsāktu paviljona pielāgošanu, tirdzniecība tajā tiks pārtraukta 1. augustā un līdz augusta vidum uz citām tirdzniecības vietām Rīgas Centrāltirgū tiks pārcelti rūpniecības preču tirgotāji. Katram nomniekam tiek piedāvāti alternatīvi risinājumi, lai pēc iespējas nodrošinātu uzņēmējdarbības nepārtrauktību.
Lai paviljonu pielāgotu gaļas un zivju produkcijas tirdzniecības prasībām, paredzēta grīdu un inženierkomunikāciju pārbūve, kā arī aukstuma kameru un aukstumapgādes sistēmu izbūve. Darbu kopējās izmaksas plānotas aptuveni 1,9 miljonu eiro apmērā.
Pārmaiņu laikā Rīgas Centrāltirgus turpinās darbu, piedāvājot pircējiem ierasti plašu vietējo zemnieku, mājražotāju un citu tirgotāju preču klāstu. Apmeklētāju ērtībām tiks izvietotas papildu norādes, kartes un informatīvie materiāli, kas palīdzēs viegli atrast tirgotāju jaunās atrašanās vietas. Aktuālā informācija būs pieejama arī Rīgas Centrāltirgus mājaslapā un sociālajos tīklos.
Kopš 2023. gada, kad SIA “Rīgas nami” pārņēma Rīgas Centrāltirgus pārvaldīšanu, tā attīstībā un neatliekamajos darbos kopumā ieguldīti vairāk nekā 4,4 miljoni eiro. Par šo finansējumu atjaunots Sakņu paviljona jumts, jumta metāla konstrukcijas un pagrabstāvs, nostiprinātas Piena paviljona jumta metāla konstrukcijas, kā arī veikti citi būtiski darbi vēsturisko paviljonu saglabāšanai un sagatavošanai turpmākajai attīstībai.