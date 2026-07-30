Uz Jelgavas-Tukuma ceļa sadursmē ar auto gājis bojā motociklists.
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Šodien 15:23
Traģiska avārija uz Jelgavas-Tukuma ceļa: bojā gājis motociklists
Ceturtdienas pēcpusdienā Tukuma novadā, uz Jelgavas-Tukuma ceļa, sadursmē ar automašīnu gājis bojā motociklists, informē Valsts policija.
Negadījums noticis Slampes pagastā, pie Ozolnieku ciemata. Sākotnējā informācija liecina, ka 1987. gadā dzimusi "Volvo" automašīnas vadītāja nav devusi priekšroku pa galveno ceļu braucošam "Kawasaki" motociklam, tādējādi izraisot sadursmi. Vieglais auto pēc sadursmes apgāzies.
Avārijas rezultātā dzīvību zaudēja 1971. gadā dzimušais motociklists, savukārt autovadītāja ir nogādāta ārstniecības iestādē.
Likumsargi turpina darbu notikuma vietā.