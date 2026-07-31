Liepājas pašvaldība piešķir atbalstu 16 kultūras pieminekļu restaurācijas projektiem
Liepājas pašvaldība 2026. gada līdzfinansējuma programmā piešķīrusi 158 317,74 eiro atbalstu 16 kultūras pieminekļu restaurācijas un izpētes projektiem, lai atjaunotu fasādes, jumtus, logus un durvis, kā arī sagatavotu nepieciešamo dokumentāciju. Programma īpaši veicina aktivitāti Alejas un Graudu ielā, turpinot pilsētas vēsturiskā mantojuma saglabāšanu.
Turpinot atbalstīt iedzīvotāju ieguldījumu kultūras pieminekļu saglabāšanā, Liepājas pašvaldība 2026. gada līdzfinansējuma programmā piešķīrusi atbalstu 16 iedzīvotāju iesniegtajiem projektu pieteikumiem.
Ar pašvaldības līdzfinansējumu vairāk nekā 158 tūkstošu eiro apmērā tiks atjaunotas ēku fasādes, jumti, logi un ārdurvis, kā arī veikta ēku izpēte un sagatavota būvniecības dokumentācija.
Vairāku ēku īpašnieki dalību pašvaldības līdzfinansējuma programmā uzsāks pirmo reizi, lai soli pa solim atjaunotu savas ēkas to vēsturiskajā izskatā. Ja programmas pirmajos gados vienlaikus lielāka ēku īpašnieku aktivitāte bija vērojama Bāriņu ielā, iepriekšējos gados – Zivju ielā, tad šogad īpašnieku interese un dalība ir pieaugusi Alejas un Graudu ielā.
Pirmo reizi ar pašvaldības līdzfinansējumu restaurācijas būvdarbi tiks sākti piecos īpašumos. Jumta restaurāciju paredzēts veikt īpašumam Eduarda Veidenbauma ielā 12, kā arī Graudu ielā 40 un Toma ielā 43, kur tiks īstenota būvdarbu 1. kārta. Fasādes restaurācijas būvdarbu 1. un 2. kārta tiks uzsākta Zivju ielas 2 tornīšiem, kas plašāk pazīstami kā vēsturiskie tirgus gaļas skārņi. Tāpat fasādes restaurācija tiks uzsākta Alejas ielas 6 iekšpagalma ēkai, kur tiks veikta būvdarbu 1. kārta. Bet Tirgoņu ielā 17, īstenojot būvdarbu 3. kārtu, plānots noslēgt iepriekšējā gadā iesākto fasādes restaurāciju.
Noliktavai īpašumā Zivju ielā 10/12, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, paredzēts veikt ēkas tehnisko apsekošanu. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte tiks veikta Graudu ielā 36/38, Zivju ielā 14, Elkoņu ielā 6. Gan ēkas izpēte, gan būvprojekta izstrāde atbalstīta īpašumiem Peldu ielā 2, Rožu ielā 25 un Baznīcas ielā 18. Savukārt Tirgoņu ielas 17 ēkas kāpņu telpai tiks izstrādāta nepieciešamā restaurācijas dokumentācija.
Ar līdzfinansējuma programmas atbalstu tiks īstenota arī atsevišķu būvdetaļu restaurācija. Zivju ielā 2 tiks izgatavoti divi vēsturiskajiem paraugiem atbilstoši logi, kā arī ārdurvis un vitrīna. Savukārt ārdurvju restaurācija paredzēta Graudu ielā 28, Peldu ielā 37 un Alejas ielā 6.
Konkursā piešķirto līdzfinansējuma summu 158 317,74 eiro veido jau sākotnēji pašvaldības budžetā paredzētie 70 tūkstoši eiro. Lai varētu īstenot visus atbalstītos projektus, Liepājas valstspilsētas pašvaldības 23. jūlija domes sēdē programmas finansējumu no saņemtajām dividendēm palielināja par 88 317,74 eiro.
Kopumā 2026. gada līdzfinansējuma programmas kultūras pieminekļu saglabāšanai uzsaukumā tika iesniegti 18 projektu pieteikumi. Konkursa žūrija, izvērtējot pieteikumu atbilstību saistošajiem noteikumiem un konkursa nolikumam, atbalstīja 16 iedzīvotāju ieceres. Lielākā finansējuma daļa paredzēta restaurācijas būvdarbiem – to īstenošanai piešķirti 135 189,49 eiro. Nepieciešamās dokumentācijas izstrādei un būvdetaļu restaurācijas darbiem pašvaldība piešķīrusi finansējumu 23 128,25 eiro apmērā.
Līdzfinansējuma konkursu atbilstoši saistošajiem noteikumiem „Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” pašvaldība organizē kopš 2015. gada, paredzot finansējumu kultūras pieminekļu izpētei, būvprojektu sagatavošanai, kā arī ēku vai to būvdetaļu restaurācijas darbiem. Plašāka informācija par līdzfinansējuma programmu tīmekļvietnes sadaļā Atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai.
Informācija par ēkām ar kultūras pieminekļu statusu un dati par līdzfinansējuma programmas rezultātiem ir apkopoti vienkopus pašvaldības līdzfinansējuma kartē.