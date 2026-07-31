Liepājnieki var izteikt viedokli par ēdināšanas maksas atvieglojumiem skolās un pirmsskolās
Liepājas pašvaldība rosina grozījumus izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumu noteikumos, lai paplašinātu atbalsta saņēmēju loku un nodrošinātu vienlīdzīgāku, likumam atbilstīgu palīdzību ģimenēm ar bērniem no 2026. gada 1. septembra. Iedzīvotāji aicināti sniegt viedokli par izmaiņām līdz 2026. gada 10. augustam.
Lai nodrošinātu vienlīdzīgāku un spēkā esošajam normatīvajam regulējumam atbilstošu atbalstu ģimenēm ar bērniem, Liepājas valstspilsētas pašvaldība ir sagatavojusi grozījumus 2024. gada 18. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 16 "Liepājas valstspilsētas pašvaldības izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumu saistošie noteikumi”. Plānots, ka jaunā kārtība tiks piemērota no 2026. gada 1. septembra.
Iedzīvotāji savu viedokli par sagatavotajām izmaiņām var izteikt līdz 2026. gada 10. augustam.
Grozījumu mērķis ir paplašināt atbalsta saņēmēju loku, tai skaitā to izglītojamo loku, kuri varēs saņemt 100 % ēdināšanas maksas atvieglojumu, kā arī precizēt regulējumu atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam un aktuālajai tiesu praksei.
Nozīmīgākās izmaiņas paredz:
- ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas regulējuma precizēšanu ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem, paredzot, ka atbalsts pienākas arī audžuģimenēs ievietotiem bērniem, vienlaikus nosakot, ka atvieglojumi tiek piešķirti, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Liepājas bāriņtiesa;
- atbalstu visiem izglītojamajiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas speciālās izglītības klasēs vai speciālās pirmsskolas grupās neatkarīgi no programmas veida;
- to, ka turpmāk ģimenes bērnu skaitā tiks ieskaitītas arī pilngadīgas personas līdz 24 gadu vecumam, ja tās turpina iegūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību vai pilda valsts aizsardzības dienestu.
Grozījumi precizē atbalsta piešķiršanas kārtību un paplašina pašvaldības sniegtā atbalsta saņēmēju loku. Tie nodrošinās vienveidīgāku atbalsta piemērošanu, samazinās administratīvo slogu un paplašinās to bērnu loku, kuri varēs saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus, tādējādi mazinot izdevumus par bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs.
Iedzīvotāji savu viedokli par šo saistošo noteikumu projektu var izteikt vietnē epakalpojumi.liepaja.lv.
Pašvaldību likuma 46. panta trešā daļa par saistošo noteikumu izstrādi nosaka, ka saistošo noteikumu projekts un tā paskaidrojuma raksts nododams sabiedrības viedokļa noskaidrošanai pirms tā virzīšanas izskatīšanai un pieņemšanai pašvaldības domē un domes komitejās. Viedokļa noskaidrošanas termiņš ir ne mazāks kā divas nedēļas.
Šim nolūkam tīmekļvietnē ir izveidota sadaļa Saistošo noteikumu projektu apspriešana, kur tiek apkopotas visas aktuālās saistošo noteikumu projektu sabiedriskās apspriešanas.
Gadījumā, ja iedzīvotājiem nav pieeja internetbankai, viedokļus un priekšlikumus rakstiski var iesniegt arī brīvā formā klātienē Liepājas Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centros Rožu ielā 6 vai Peldu ielā 5. Tāpat priekšlikumus var nosūtīt pa pastu uz adresi Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, kā arī elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: pasts@liepaja.lv. Saņemtos viedokļus pašvaldība apkopos un atspoguļos šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot izskatīšanai komitejās un domes sēdē.