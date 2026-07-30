Kulberga birojs gaida aprēķinus par minimālās algas kāpumu nākamajos gados
Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) birojs no Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) dalībniekiem sagaida aprēķinus par minimālās algas kāpumu nākamajiem gadiem, pēc ceturtdien notikušās NTSP sēdes sacīja Kulberga parlamentārais sekretārs Krists Avots.
Sēde bija jāvada premjeram, bet, ieilgstot slēgtajai valdības ārkārtas sēdei, kurā tiek runāts par lidsabiedrību "airBaltic", tās vadību uzņēmās Avots.
Sēdes sākumā gan Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs Egils Baldzēns atzina, ka LBAS vēlētos darba kārtībā iekļauto jautājumu par minimālo algu pārrunāt arī ar pašu premjeru un citiem ministriem. Avots piekrita, ka tāda nepieciešamība pastāv, bet nevarēja precīzi pateikt, kad sēde ar ministru dalību varētu tikt sasaukta.
Avots atzina, ka jautājums par minimālās algas paaugstināšanu ir ļoti sarežģīts, jo ir gan profesijas, kurām automātiski mainās algas, gan arī koplīgumi, kas to ietekmē. "Faktiski šodien šis jautājums tika pieteikts, un ir aicinājums arī no premjera biroja visām pusēm, tai skaitā Finanšu ministrijai, sagatavot detalizētus aprēķinus par scenārijiem," teica premjera parlamentārais sekretārs, paužot cerību, ka vismaz Finanšu ministrijas aprēķini varētu būt jau uz nākamo NTSP sēdi, kuras datumu gan viņš pagaidām vēl nevarēja nosaukt.
Premjera parlamentārais sekretārs arī izcēla, ka vairs nevar diskutēt par minimālās algas kāpumu tikai par 2027. gadu. "Mums jādiskutē arī par 2028., 2029. un, iespējams, arī 2030. gadu," uzsvēra Avots.
NTSP koordinē un organizē trīspusējo sociālo dialogu starp darba devēju organizācijām, valsts institūcijām un arodbiedrībām, lai saskaņotu šo organizāciju intereses sociālajos un ekonomiskajos jautājumos.