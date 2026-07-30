Bārbelē izskanējis 10. Starptautiskais muzikantu saiets
Bārbeles parka estrādē aizvadīts 10. Starptautiskais muzikantu saiets “Lai sasaucamies, lai dziedam!” un 5. Parka svētki, vienojot apmeklētājus dzīvas mūzikas, spontānu priekšnesumu un sirsnīgu satikšanos gaisotnē. Lai arī klausītāju bija mazāk, pasākums pulcēja viesus no visa novada un tālāk, un nākamā tikšanās jau izziņota 2027. gada jūlija pēdējā sestdienā.
25. jūlijā Bārbeles parka estrādē jau desmito reizi izskanēja Starptautiskais muzikantu saiets "Lai sasaucamies, lai dziedam!", vienlaikus pulcējot apmeklētājus arī uz 5. Parka svētkiem. Un vēlreiz pārliecinājāmies – ja vienā vietā sapulcējas tik daudz muzikantu, tad dziesmas sāk skanēt pat tad, kad programma jau it kā beigusies.
Vasaras vakars, dzīva mūzika, satikšanās prieks un daudz labu sarunu – tāds bija šis vakars Bārbelē.
Estrādē muzicēja kapela "Savējie", duets "Upīte", Lietuvas kolektīvi "Santaka" un "Vijoklis", Aigars un draugi, "Pēterpogas", "Aizezeres muzikanti" un "Omes sapnis". Katrs kolektīvs atveda savu skanējumu, savu raksturu un savu stāstu, bet kopā tie radīja koncertu, kurā ikvienam bija iespēja atrast kādu melodiju, kas liek dungot vēl arī mājupceļā.
Koncerta gaitā vēlreiz pārliecinājāmies, ka ne vienmēr viss notiek tieši tā, kā rakstīts scenārijā. Bet, godīgi sakot, muzikantu saietā tas laikam nemaz nav iespējams. Šoreiz programma pati nolēma kļūt bagātāka – to papildināja vairāki spontāni muzikāli priekšnesumi. Un tieši šie neieplānotie mirkļi bieži vien kļūst par pašiem skaistākajiem.
No plkst. 17.30 līdz 20.00 bērniem un jauniešiem netrūka iespēju darboties dažādās aktivitātēs, par kurām rūpējās Jana Baltace, biedrība "Jaunatne smaidam" un IK "Fun for events". Savukārt pārējiem bija iespēja atrast gan kaut ko vēderpriekam, gan bērnu priekam, jo labi svētki ir tad, kad priecīgs ir gan mazais apmeklētājs ar cukurvati rokās, gan tētis ar sulas glāzi.
Lai gan šoreiz apmeklētāju bija mazāk nekā ierasts, tas nemazināja satikšanās prieku. Reizēm mazāks cilvēku skaits nozīmē vairāk laika sarunām, vairāk paspiestu roku un vairāk to patīkamo: "Nu, kā tad Tev pa šo gadu gājis?" Tieši tādas tikšanās arī veido šī pasākuma īpašo sajūtu.
Priecē arī tas, ka muzikantu saiets sen vairs nav tikai Bārbeles pasākums. Dzīvā mūzika vasaras vakarā sasauc klausītājus no dažādām Bauskas novada vietām, no Rīgas un arī daudz tālāk. Šogad tālāko ceļu uz Bārbeli bija mērojusi klausītāja no Saldus. Un jau ne pirmo reizi. Šādos brīžos saproti – laikam jau GPS nav vienīgais, kas cilvēkus atved uz Bārbeli. Atved arī sajūta.
Kad kopkoncerts noslēdzās, diena vēl nebūt nebija galā. Kā jau pienākas labai tradīcijai, muzikanti satikās kopīgās vakariņās. Turpinājās sarunas, smiekli, stāsti un, protams, arī apsolījumi satikties atkal. Un vēl viena tradīcija, bez kuras saietu grūti iedomāties, ir Regīnas un kafejnīcas "Bārbelīte" cepelīni. Var droši teikt – tie pazūd gandrīz tikpat ātri, kā izskan pēdējā dziesma. Sirsnīgs paldies Regīnai un visai komandai par gardajām vakariņām!
Bārbeles tautas nams saka lielu paldies visiem muzikantiem, bērnu aktivitāšu organizatoriem, tirgotājiem, palīgiem pasākuma sagatavošanas darbos, skaņu meistaram un ikvienam apmeklētājam. Paldies, ka jau desmit gadus kopā veidojam pasākumu, kurā galvenais nav tikai mūzika. Galvenais ir cilvēki, kuri atbrauc, sasveicinās, uzspēlē, padzied, pasmejas un aizbrauc mājās ar sajūtu: "Nākamgad atkal jābrauc uz Bārbeli."
Un, kamēr vēl dzīvojam šī gada emocijās, jau varam ierakstīt kalendārā nākamo tikšanās reizi. 11. Starptautiskais muzikantu saiets "Lai sasaucamies, lai dziedam!" notiks 2027. gada jūlija pēdējā sestdienā.
Ieplānojiet jau tagad! Mēs apsolām – muzikanti būs. Dziesmas būs. Cepelīni, ļoti iespējams, arī būs. Un pats svarīgākais – būs cilvēki, ar kuriem vienmēr ir prieks satikties Bārbelē.