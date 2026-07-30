Liepājā uzsāk iedzīvotāju informatīvā atbalsta pasākumus efektīvākai atkritumu apsaimniekošanai
SIA “Liepājas RAS” uzsāk bezmaksas informatīvā atbalsta programmu, lai daudzdzīvokļu mājās un privātmājās uzlabotu atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši vietējām vajadzībām. Speciālisti izvērtēs esošo situāciju un sniegs praktiskus ieteikumus par konteineriem, izvešanas biežumu, šķirošanas iespējām un iedzīvotāju iesaisti, veicinot efektīvāku resursu izmantošanu.
Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionālais centrs SIA “Liepājas RAS” uzsāk informatīvā atbalsta pasākumu programmu iedzīvotājiem.
Tās mērķis ir palīdzēt daudzdzīvokļu mājās un privātmājās pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši konkrētās vietas vajadzībām.
Programmas ietvaros SIA “Liepājas RAS” speciālisti izvērtēs esošo situāciju un sniegs praktiskus ieteikumus par konteineru veidiem, skaitu, tilpumu un izvietojumu, izvešanas biežumu, šķiroto atkritumu veidu nodošanas iespējām, kā arī iedzīvotāju informēšanu un iesaisti.
Atbalsts būs piemērots gan privātmājām, gan daudzdzīvokļu mājām, kurās atkritumu apsaimniekošana jāuzlabo vai jāsakārto.
Programmas ietvaros būs iespējams:
- izvērtēt esošo atkritumu apsaimniekošanas kārtību;
- identificēt problēmas atkritumu novietnēs un iespējamos uzlabojumus;
- izvērtēt konteineru izvietojumu, pieejamību un izvešanas biežumu;
- noteikt nepieciešamos konteineru veidus, skaitu un tilpumu;
- apzināt dažādu atkritumu veidu šķirošanas un nodošanas iespējas;
- saņemt konkrētajai vietai pielāgotus praktiskus ieteikumus.
Katras daudzdzīvokļu mājas un privātmājas situācija ir atšķirīga, tādēļ risinājumi tiks pielāgoti konkrētās vietas infrastruktūrai, iedzīvotāju vajadzībām un radīto atkritumu apjomam.
Pārdomāti organizēta atkritumu apsaimniekošana palīdz samazināt nešķiroto atkritumu daudzumu, vairāk materiālu novirzīt pārstrādei un efektīvāk izmantot pieejamo infrastruktūru. Tā var arī ļaut pārskatīt konteineru tilpumu vai izvešanas biežumu, atkritumu apsaimniekošanu organizējot efektīvāk.