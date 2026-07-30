Liepāja un Tartu noslēdz kopīgu projektu reģionālās kino industrijas attīstībai
Noslēdzies Interreg Igaunija–Latvija projekts “FILMLINK”, kas stiprināja Liepājas un Tartu sadarbību kino nozarē, veicinot zināšanu apmaiņu, reģionālās industrijas attīstību un Liepājas kā pievilcīga filmēšanas galamērķa starptautisku atpazīstamību. Projekta gaitā īstenotas pieredzes vizītes, tiešsaistes semināri, veikts ietekmes pētījums un izveidots profesionāls Liepājas filmēšanas lokāciju katalogs.
Noslēdzies projekts “Reģionālās kino attīstības veicināšana Tartu un Liepājā (FILMLINK)”, kura laikā nodibinājums “Nodibinājums Liepāja 2027” (Liepāja 2027) kopā ar Tartu Radošo industriju centru stiprināja abu pilsētu sadarbību kino nozarē, veicinot zināšanu apmaiņu un reģionālās kino industrijas attīstību. Projekts tika īstenots Interreg Igaunija–Latvija programmas ietvaros.
“FILMLINK” laikā realizētas vairākas nozīmīgas aktivitātes, kas veido pamatu ilgtermiņa sadarbībai starp Liepāju un Tartu. 2026. gada janvārī Liepājas pārstāvji devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Tartu, kur iepazinās ar Vācijas, Somijas, Igaunijas un Lietuvas kino industrijas pieredzi, gūstot ieskatu filmu festivālu, filmu fondu un kino studiju darbībā. Savukārt 2026. gada aprīlī Liepājā tika uzņemti projekta partneri no Igaunijas, lai kopīgi izzinātu Liepājas pieredzi un apgūtu kino nozares ekonomiskās un sociālās ietekmes mērīšanas metodes.
Papildus klātienes tikšanās reizēm 2026. gada aprīlī tika organizēts arī tiešsaistes seminārs “Filmu nozarei draudzīgu reģionu veidošana”, kurā kino nozares profesionāļi no Zviedrijas, Somijas, Islandes, Čehijas un Lietuvas dalījās pieredzē par filmu fondu darbību, investīciju piesaisti un efektīvām metodēm filmu uzņemšanas veicināšanai reģionos.
Sadarbībā ar lokāciju menedžeri Ingrīdu Nagli projekta laikā tika apzinātas un profesionāli fotografētas potenciālās filmēšanas lokācijas Liepājā. Izveidotais lokāciju materiāls kalpos kā praktisks rīks Liepājas kino fondam, filmu producentiem un lokāciju skautiem, popularizējot Liepāju kā pievilcīgu filmēšanas galamērķi starptautiskajā kino tirgū.
Kino industrijas profesionāļi īpaši izcēla Liepājas daudzveidīgās un autentiskās filmēšanas vietas – Ziemeļu fortus, jūras piekrasti, ostas teritoriju, industriālo mantojumu, militārās būves, Jaunliepājas ielas un vēsturisko pilsētvidi. Tieši šī unikālā lokāciju daudzveidība ir viena no pilsētas lielākajām priekšrocībām, kas nākotnē var veicināt jaunu filmu un audiovizuālo projektu piesaisti Liepājai.
Projektā tika veikts arī gadījuma pētījums par filmu uzņemšanas ietekmi uz Tartu un Liepājas reģioniem, analizējot jau īstenotus filmēšanas projektus abās pilsētās. Pētījumā tika izvērtēti filmu uzņemšanas laikā veiktie izdevumi reģionā, vietējo uzņēmumu un pakalpojumu sniedzēju iesaiste, vietējo kino profesionāļu nodarbinātība, filmēšanas aktivitāšu apjoms, kā arī plašāka kino nozares ietekme uz reģiona atpazīstamību, kopienas iesaisti un filmēšanai labvēlīgas vides attīstību.
“FILMLINK” projekts iekļauts Liepāja 2027 programmas tematiskajā virzienā “Kino sapnis” un tā mērķi ir stiprināt Liepājas un Tartu sadarbību kino jomā, veicināt pārrobežu pieredzes apmaiņu, veidot ilgtermiņa platformu kino nozares attīstībai abās pilsētās un radīt vidi, kur kino industrijas profesionāļi var sadarboties, mācīties un radīt.
Projekta kopējais budžets ir 87 357, 50 eiro - 39 175 eiro apmērā piešķirts Liepājai, no kuriem 80% jeb 31 340 eiro finansē Interreg Igaunija–Latvija programma, bet 20% jeb 7 835 eiro līdzfinansē Liepājas valstspilsētas pašvaldība.
“Liepāja 2027” programmu atbalsta galvenais partneris vides izglītības un ilgtspējas jomā AS “CleanR Grupa”, galvenais partneris gaisa mobilitātes un starptautiskās komunikācijas jomā AS “Air Baltic Corporation”, partneris juridiskajos jautājumos SIA “Sorainen ZAB”, sauszemes mobilitātes partneris SIA “Lux Express Latvia”, ūdens transporta mobilitātes un starptautiskās komunikācijas partneris SIA “Stena Line”. Informē – VSIA “Latvijas Sabiedriskais medijs”, SIA “Tvnet grupa”, AS “Kurzemes Radio”.