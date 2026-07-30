Piektdien Latvijā gaidāms 30 grādu karstums.
Sabiedrība
Šodien 14:43
Sinoptiķi prognozē karstu piektdienu: gaiss iesils līdz +31 grādam
Piektdien Latvijā gaiss sakarsīs līdz +26..+31 grādam, vien dažviet Kurzemes piekrastē temperatūra nepārsniegs +24 grādus, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā naktī debesis būs pārsvarā skaidras, pūtīs lēns dienvidu, dienvidaustrumu vējš, Kurzemē un Zemgalē tas kļūs mērens. Gaisa temperatūra noslīdēs līdz +15..+19 grādiem, valsts austrumos - līdz +12..+15 grādiem.
Dienā galvenokārt gaidāms neliels mākoņu daudzums, tomēr, sākot no valsts rietumiem, vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, Kurzemē iegriezīsies rietumu vējš.
Rīgā naktī un no rīta būs pārsvarā skaidrs laiks, dienā mākoņu kļūs vairāk, vakarpusē pieaugs pērkona negaisa varbūtība. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, piektdienas pievakarē tas iegriezīsies no rietumiem un ziemeļiem. Gaisa temperatūra +19 grādi naktī un līdz +30 grādiem dienā.