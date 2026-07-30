Ukrainas karā smagi cietušos pacientus Latvijā turpmāk uzņems divreiz mēnesī
Ukrainas karā cietušie pacienti turpmāk Latvijā ieradīsies divreiz mēnesī, un papildu līdzšinējam pacientu uzņemšanas reisam tiks organizēts arī atsevišķs reiss pacientiem, kuri pēc veselības stāvokļa izvērtēšanas Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) tiks novirzīti rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai specializētās rehabilitācijas iestādēs.
Kā informēja Austrumu slimnīcas pārstāve Ilga Namniece, pacientu uzņemšanu nolemts paplašināt, balstoties uz Latvijas ārstniecības un rehabilitācijas iestāžu uzkrāto pieredzi Ukrainas karā cietušo ārstēšanā un rehabilitācijā.
Slimnīcā informē, ka šodien 41. reizi RAKUS uzņemti vēl 32 karā smagi cietušie Ukrainas karavīri. Kopumā kopš kara sākuma Austrumu slimnīcā palīdzība sniegta 985 no Ukrainas atvestiem pacientiem.
Slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā visiem pacientiem arī šoreiz veikta vispusīga veselības stāvokļa novērtēšana, tostarp laboratoriskie izmeklējumi un pārbaudes, lai noteiktu iespējamu multirezistentu infekciju klātbūtni. Slimnīcā skaidro, ka kara apstākļos šādas infekcijas strauji uzliesmo un izplatās.
Vairākiem pacientiem Neatliekamās radioloģijas nodaļas speciālisti veikuši arī papildu radioloģiskos izmeklējumus, lai precizētu ievainojumu stāvokli.
Pēc izmeklējumu veikšanas pacientus atkarībā no traumu seku specifikas pārvedīs uz citām Latvijas ārstniecības un rehabilitācijas iestādēm. Deviņus pacientus plānots pārvest uz Nacionālo rehabilitācijas centru "Vaivari", četrus - uz rehabilitācijas centru "Līgatne", bet 19 - uz rehabilitācijas centru "Jaunķemeri".
Karā cietušo pacientu ārstēšanā RAKUS iesaistās dažādu specialitāšu mediķi, tai skaitā traumatologi, ķirurgi, mikroķirurgi, infektologi, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsti, fizioterapeiti, ergoterapeiti, radiologi un laboratorijas speciālisti.
Ukrainas karā cietušie pacienti uz RAKUS tiek nogādāti pēc labdarības projekta "M-Help.com" dibinātāju Arvja Reketa un Mārtiņa Medinieka privātas iniciatīvas.